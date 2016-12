Žiri Elizabeti i Admiri dao drugu šansu!

Sve zbog vina...

U novoj epizodi kandidati su morali pokazati kako jestivi keksići i kolačići mogu biti odlična dekoracija za božićno drvce, dok su za tehnički zadatak dobili Tein recept za kuglof.

Elizabeti i Admiri u prošloj epizodi nije uspjelo napraviti tvrdi šlag od tučenog vrhnja pa su zbog toga bile kažnjene – morale su odabrati koja će od njih pomagati Katiji i Kristini tijekom spravljanja slastica, što znači da jedna od njih ostaje sama za svojom radnom jedinicom! 'U trenutku kad sam shvatila da nas razdvajaju, bila sam u šoku! Mislim da je to preteška kazna za jedan ne-napravljeni šlag', kazala je Elizabeta, ali su se na kraju dogovorile da će Admira pomoći Katiji i Kristini.

Novi zadatak su jestivi keksići i kolačići kao dekoracija za božićno drvce, dok su za tehnički zadatak dobili Tein recept za kuglof. "Kuglof je jednostavan desert, pazite na snijeg od bjelanjaka, nemojte ga pretući!", dala je Tea savjet kandidatima koji su za oba zadatka dobili tri sata.

Admira se baš nije najbolje snašla za Katijinim i Kristininim stolom, no dodijelile su joj ulogu dekoratorice te je na kraju pohvalile kako im je mnogo pomogla. Marijana i Dubravka pekle su kolačiće od dizanog tijesta s maslinovim uljem i bijelim vinom! Valentina i Kristina također su si zadale posla te su pekle tri vrste keksića, a Kristinino objašnjavanje raznoraznih tehnika spravljanja istih oduševilo je Teu. Kristina je netom poslije postala nervozna, nezadovoljna pomoći koju je dobila od Valentine u kuhinji. "Moraš se ubrzati! Nemoj komplicirati, nemoj ništa drugo raditi, samo zalij kuglof!", vikala je Kristina na Valentinu.

Elizabeta, iako sama, nije se dala smesti, no, ubrzo joj je u pomoć došla Sanja, koja joj je ponudila pomoć rekavši da će prati suđe, dok je kandidat Tomislav čistio radnu jedinicu. Došla je i Kristina koja joj je pomogla oko kuglofa! "Pa ja mogu reći da je Sanja u mojoj kuhinji prala suđe! Svi su divni i baš su pomogli', kazala je razgaljena Elizabeta. I dok je žiri nadgledao kandidate, Žakline je željela pohvaliti Marijanu, no ona joj je objasnila da je mora pokuditi! "Radije mi recite da je sve fuj, fuj, pa će ispast dobro!", kazala joj je Marijana.

Špiček je posjetio Elizabetinu radnu jedinicu, a nakon što mu je otkrila da ima naušnice za sreću, zanimala ju je povijest njegovog lančića. "Što su to neke čudne tabletičice unutra?", upitala ga je Elizabeta. "To me malo kriza počela hvatati! U plavoj imam miris krvavica i njezin okus, zelene su vezane uz buncek i dimljeno meso, narančaste uz tople čvarke, naravno, i miris luka. Dakle ja ako padnem u krizu ili mi dođe slabina, dajte mi hitno ovu tabletu i onda mogu kvalitetno i dobro odraditi još ovih par emisija", bio je šaljiv Špiček.

U novu epizodu svi kandidati su ušli s nula bodova na tablici, a Katija i Kristina su prve imale čast staviti svoje keksiće na bor! Sestre Topić dobile su najviše bodova do sada tijekom njihova natjecanja. Jakov i Domagoj pred žiri su došli s imunitetom, a bez obzira na imunitet, dobili su odlična 24 boda, za razliku od nervoznih Kristine i Valentine, koje su dobile niske ocjene, ali su spašene imunitetom.

Elizabetu je, pak, uvrijedilo mišljenje Žakline o njezinim keksima. "Oprostite, nije mi fino. Ne paše mi. To mi je kao sir koji stoji dva dana na toplome i onda ga pojedeš kad dođeš doma i pomisliš, joj, što mi je sad to trebalo!", kazala je Žakline. "Mislim da nijedan slastičar ne bi na ovakav način trebao komentirati kolač koji ne pozna!", komentirala je Elizabeta te dodala da nije ništa u receptu pogriješila pa ju je njezino loše mišljenje dodatno dotaknulo u srce.

Dubravku i Marijanu u srce su ganule odlične ocjene koje su ih dovele do samog vrha tablice i donijele im imunitet, dok su Elizabeta i Admira skoro napustile natjecanje sa suzama u očima. No žiri se predomislio i dao im drugu šansu!

"Sutra morate napraviti svoj najbolji uradak. Kolač koji napravite morat će biti među top četiri najbolja i tako imate priliku ostati u showu!"

Hoće li i sutra žiri biti strog s komentarima, ali blag s kaznama, ne propustite pogledati od 20.15 sati, na RTL-u!