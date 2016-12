Zahvalne Raulu koji ih je naučio kako pravilno napraviti šlag

Iz showa ispale Admira i Elizabeta te Katija i Kristina!

Naše natjecateljice smatraju da su previše truda uložile u tehnički zadatak koji se nije ocjenjivao. Međutim, iz showa su otišle s mnoštvo savjeta, među kojima je i onaj za savršen šlag.

U utorak je žiri spasio Admiru i Elizabetu od ispadanja. Da bi ostale u showu, u utorak navečer su trebale prikupiti dovoljno ocjena da se pojave među četiri najboljih. Međutim, žiri im nije mogao dvaput progledati kroz prste. Zajedno s njima kući odlaze i Katija i Kristina koje su po mnogima bile favoriti za finale, a sve zbog sirovog kolača!

"Napravile smo dvije greške. Prva je da nismo dovoljno ispekle adventski kolač te smo pred žiri donijele polugotov proizvod. A još je veća greška što pleh u kojem se kolač pekao, nismo stavile na sredinu pećnice već samo na dno. Potom smo izvadile vijenac na stakleni tanjur da se osuši jer smo htjele da na tanjuru ostane efekt pare, no to je kolač dotuklo", otkrila nam je Kristina kako je to izgledalo.

Potpuno drugačije mišljenje ima Admira, koja smatra da je žiri pretjerao s komentarima za Elizabetin i njezin kolač.

"Mislim da je ipak žiri taj koji je pretjerao s komentarima. Imam osjećaj da su se njihovi komentari ticali osobnog ukusa, umjesto da su gledali je li naš kolač bio pravilno napravljen!", otkrila je Admira.

Da mogu ponoviti sve iznova, Elizabeta i Admira te Katija i Kristina opet bi napravile istu stvar i trudile se jednako kada su upitanju oba zadatka. Osim što su se zabavile u samom showu, nešto su i naučile.

"Svi smo imali problema s pripremom šlaga, no zahvaljujući Raulu to smo i naučili. Osim toga, naučile smo da i u pitu od jabuka trebamo stavljati sol", kazala je Admira kroz smijeh, a gotovo isto mišljenje imaju Kristina i Katija.

"Stavljat ćemo foliju direktno na kremu jer se na taj način kondenziraju kapljice. Žakline je imala prigovor na moj kuglof što je bio malo suh, stoga ću poslušati njezin savjet i zbog svoje znatiželje dodati više tekućine! Osim toga, najviše moramo zahvaliti gosp. Raulu što nas je naučio kako pravilno napraviti šlag. Malo soli, kratka brzina pa jaka i u minutu se stuče! Svaka pohvala njemu!", rekla je Kristina koja žali što je ranije morala napustiti show jer kako kaže, nedostajat će joj više stručnih savjeta.

Admira prognozira da bi pobjedničko mjesto mogli zauzeti Domagoj i Jakov koji, kako kaže, iskaču od ostalih te rade moderne kolače. Osim njih, vrlo dobre su i Dubravka i Marijana, no one se više bave klasičnim kolačima.