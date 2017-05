Prevareni farmeri traže iskrene djevojke

U POTRAZI ZA SRODNOM DUŠOM!

U večeras prikazanoj prvoj epizodi popularne dokumentarne sapunice 'Ljubav je na selu' Marijana Batinić gledatelje je odvela do svih rubova Hrvatske i upoznala gledatelje s 10 farmera i jednom farmericom, s ciljem da im pomogne pronaći ljubav koju traže.

Prvo je tako došla kod Zlatka Šmera (38), vatrogasca iz Zagorja, točnije iz Vinograda Ludbreških, gdje ju je dočekala i Zlatkova mama te njegovi prijatelji. Zlatko iliti Živko, kako ga od milja zovu budući da je žilav, ima imanje na kojem drži patke i svinje, a sadi krumpir i kukuruz te suši sijeno. Također, Zlatko ima, kako kaže, i najdraži vinograd, a traži lijepu djevojku, po mogućnosti plavušu. 'Bilo bi dobro da je plava, ali ako nije, kupit ćemo boju i obojati je, jer jako volim plavuše!', kazao je Živko.

Živko je otkrio Marijani da je imao curu dvije godine, no ona je bila iz Bjelovara te se nikako nisu mogli uskladiti. 'Imao sam curu, no budući da se nije željela preseliti kod mene na selo, ja sam njoj dolazio vikendima i bio je dogovor da se oženimo ali na kraju me ostavila', rekao je Zlatko te priznao da mu je bilo teško, ali da je ostao romantičan. 'Pjevao sam jednoj djevojci i pod prozorom, zvala se Marijana', otkrio je.

Druga stanica Marijanina puta bila je Moslavina, gdje je u Popovači upoznala Tina Trdiševića (26) koji se bavi poljoprivredom, proizvodnjom janjaca i njihovom prodajom. Tino je ljubimac u svom selu, a mnogi bi ga željeli oženiti. No, osim što je poljoprivrednik, Tino se bavi i latinoameričkim plesovima. 'Ponekad sam nježan i pažljiv, ali nekad treba biti i muškarac. Kod cure mi je najvažnije da je dobra i neiskvarena, drugo sve prolazi!', rekao je skromno Tino u svom predstavljanju.

Marijani je ispričao priču zašto do sada nikad nijednu djevojku nije doveo kući. 'To su bile sve djevojke koje su gledale materijalno, a ne mene', kazao je Tino dodajući da ga može povrijediti laž i prevara, koje je doživio. 'Jednom sam vidio na svoje oči kad me varala s prijateljem', otkrio je Tino koji od djevojke samo želi da ga razumije te da zrači unutarnjom ljepotom.

Uslijedio je odlazak u Slavoniju, gdje je Marijanu dočekao Zdravko Lukačević (48) iz Mandićevaca, kraj Đakova. Zdravko se bavi svinjogojstvom, točnije crnom slavonskom svinjom. 'S prascima sam svaki dan i zbilja sam sretan. Prema njima se ponašam kao s djecom, a i one se tako ponašaju sa mnom!', kazao je Zdravko koji ima tri i pol hektara vinograda i kooperant je Đakovačkih vina, koja su poznata u svijetu.

'Nedostaje mi ženska ruka, kada je čovjek u poslu, da ga dočeka ručak, večera, pa onda normalno zagrljaj i sve ostalo, da se imaš pored koga ujutro probuditi…, nema ljepše od toga', otkrio je Zdravko dodajući da budućoj djevojci nudi ljubav i razumijevanje.

Zdravko je bio oženjen godinu dana, ali se rastao. 'Još me i danas boli srce zbog toga. Ono što ne želim u životu su laži. Želim iskrenost, ako imaš problem, riješit ćemo ga zajedno', priznao je Marijani simpatični Slavonac.

Put je Marijanu dalje odveo na sam jug Hrvatske, u Baćinska Jezera, kraj Ploča, u dolinu Neretve, gdje živi 40-godišnji Andre Bogunović zvan Kapitano. Andre se bavi privatnim poduzetništvom i izletima po Baćinskim jezerima, a njegova obitelj posjeduje više od polovice Baćinskih jezera.

Andre je oduvijek volio lađe i mornarske majice pa su mu gosti nadjenuli nadimak Kapitano, koji se zadržao do danas. Andre se najbolje osjeća u svom masliniku i smokvama, koje izvoze na strano tržište, a što se tiče ljubavi, kaže da nije zahtjevan. 'Najviše me smeta kad je žena arogantna i kada se stavlja ispred svega, a ja nisam takav pa to i ne volim', kratko je objasnio Andre. Na pitanje koje 'tehnike' koristi pri zavođenju djevojaka, Andre je imao spreman odgovor: 'Ofenzivno pa poslije i defenzivno!', kazao je Marijani. Djevojke je imao sa svih strana svijeta, no kaže, gotovo je s 'galebarenjem'. 'Moj cilj je imati curu koja će voljeti ovaj kraj i ovaj posao i biti vlasnica ovog svega', rekao je Andre.

U Stankovcima, kraj Šibenika, Marijanu je dočekao Miljenko Morić (54). Miljenko se bavi povrtlarstvom, vlasnik je OPG-a Morić, a uzgaja krumpir, češnjak, luk, sije pšenicu, proizvodi žito, proizvodi crno i bijelo vino te uzgaja perad i ovce. Nikad se nije ženio, a za to ima razlog. 'Od bračne luke me odbijala neozbiljnost pa sam išao linijom manjeg otpora, a godine su proletjele', otkrio je Marijani. 'Mislio sam da imam vremena jer sam izlazio puno i sad me stisnula nostalgija da imam obitelj i dom, i da se nekako sredim. Tražim ženu sličnih osobina, da je vrijedna, radišna, da se nadopunjujemo i imamo slične interese u životu', kazao je Miljenko koji voli izlaziti u noćne klubove kada ima slobodnog vremena.

Zoran Antičević (26), književnik koji je napisao 'Evanđelje tame', s kojom je predstavljao Hrvatsku na najvećem europskom sajmu u Frankfurtu 2016. godine, te ultimate fight borac, Marijanu je ugostio na svom imanju u Kadumu, kraj Poreča, na kojem ima svoju uljaru i maslinik, a ima i apartmane te restoran. Kada ne drži pero u ruci i ne piše pjesme, vrijeme provodi trenirajući ultimate fight. 'Borilački sportovi me izrazito inspiriraju i umiruju moju dušu, a vrline od djevojaka koje me mogu privući su karakter muškarca i ljepota i senzibilnost žene. Za sebe ne bih rekao da sam zavodnik, već atipični zavodnik. Bol u ljubavi je teža od one zadobivene u ringu, no postoji prednost kod književnika u ljubavi jer kad me neka djevojka povrijedi, dobijem inspiraciju u pisanju', kazao je Zoran koji je s pet godina saznao da je posvojen, a o tome je napisao i knjigu.

Marina Peštaj (43), uspješna farmerica i poslovna žena, dolazi iz Donje Stubice, iz sela Matinci i samohrana je majka osmogodišnje kćerkice. Vlasnica je OPG-a Peštaj, a bavi se vinogradarstvom, skupljanjem samoniklog divljeg bilja te radom u voćnjaku. Marina je živjela u Zurichu, ali se odlučila vratiti kući jer, kaže, nedostaje joj selo. 'Željela bih upoznati muškarca koji je iskren, zna što želi u životu i sposoban je pokazati da želi sa mnom ići u nekom novom smjeru', kazala je Marina, koja je samo za Marijanu napravila pitu od jabuka te je odvela na piknik, gdje joj je otkrila kakvog muškarca traži. 'Željela bih da je nježan i da me može razumjeti, ali i, kad je potrebno, da kaže da je njegova zadnja', rekla je Marina dodajući da će ipak presuditi ono što kćer kaže.

Matej Marenić (25) iz Krasna, Marijanu je dočekao cijepajući drva. Simpatični Ličanin, završio je za hotelijersko-turističkog komercijalista te je otvorio kafić koji sam vodi, a pomaže i bratu oko pekare koja snabdijeva čitavu Ličko-senjsku županiju kruhom. Također, bave se i proizvodnjom drva jer imaju svoje šume, a i uzgajaju sve vrste povrća i voća. Zbog male sredine, Mateju je teško pronaći djevojku. 'Teško je naći nekog normalnog za život. Bio sam s curom dvije godine ali me jako povrijedila', otkrio je Matej te dodao da ne voli kada se cure previše šminkaju. 'Moja idealna djevojka bi trebala biti lijepa i da ima do 30 godina', rekao je Matej koji u slobodno vrijeme uživa u planinarenju Velebitom.

Što se tiče ljubavi, imao je djevojku koju je jako volio, no odselila se zbog posla. 'Zbog ljubavi sam baš dosta patio. Od djevojke ne tražim puno, osim da pogleda moje kvalitete i osobine i možda se pronađe u njima', ispričao je Marijani Matej.

Vinko Perković ima 50 godina i dolazi iz Otoka, mjesta pokraj Sinja. Vinko popravlja aute, bicikle, a po potrebi je i pastir. 'Imam desetak krava, a nekad ih je bilo 107. Za vlastite potrebe imam kukuruz i sve potrebno. Izrađujem i sviram sve starinske instrumente', nabrojao je Vinko te otkrio da mu treba žena pokraj njega. 'Dočekat će je krave i koze, ali ako treba, prodat ćemo sve i otići živjeti na more!', smije se Vinko koji je 20 godina živio izvan civilizacije. 'Želio bih neku normalnu ženu, ovako malo opičenu, kao i ja!', kazao je Vinko Marijani dodajući da želi imati prijatelja pod stare dane.

Nakon Dalmacije, Marijana je svratila do Baranje, u Popovce, gdje su je dočekala dva brata Danijel (29) i Zvonko (37) Koprivnjak te, naravno, tamburaši! Braća Koprivnjaci bave se maloprivredom, uzgajaju svinje, zečeve, kokoši, patke. Danijel nema curu, a Zvonko je rastavljen. 'Bio sam na terenu i saznao sam da me žena prevarila. Nije lako, ali valjda mi je tako neka zvijezda odredila', rekao je Zvonko kojem je Danijel velika podrška u životu. 'Tražim samo jednu djevojku koja će me poštivati i voljeti, bit će iskrena i neće me prevariti', otkrio je svoja nadanja Zvonko dok je Danijel imao drugačije prohtjeve. 'Želio bih da je cura Bosanka jer malo traže, a više daju od srca. Ja volim uže, a Zvonko voli krupnije cure', rekao je Danijel kakve djevojke voli otkrivši da on i brat imaju potpuno različit ukus. 'Bit ću romantičan koliko mogu!', otkrio je mlađi Koprivnjak koji je bio teško bolestan, no ozdravio je. Starijeg je, pak, prevarila supruga. 'Punac mi je otkrio da me supruga prevarila. A novu ljubav je našla preko fejsbuka', tužno je ispričao Zvonko. 'Želim djevojku koja će me cijeniti i poštovati. Da je normalna, ne mora biti missica, samo da me voli', kazao je plavooki Baranjac.

Svi oni koji su u potrazi za srodnom dušom, a svidjeli su im se farmeri ili farmerica, svoje pismo mogu poslati na 'Ljubav je na selu', P.P.25, 10040 Zagreb, emailom na ljubavjenaselu@rtl.hr ili SMS-om na broj 666555, (3,72 kn), u kojem treba pisati: ljubav, ime kandidata, te poruka.