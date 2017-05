Dogodovštine naših farmera: Andre Bogunović

upoznajte ih bolje

Donosimo vam dva zanimljiva događaja iz života koje nam je ispričao naš farmer iz Baćinskih jezera, Andre Bogunović.

1. Prije dvije godine došle su tri češke manekenke u posjetu i molile su ga da ih proveze iako nisu imale puno novaca. Kada su bili na pola jezera pitale su ga kako mogu brzo potamniti i dobiti boju, na što ih je on odveo do blata i rekao da se namažu. One su to učinile ne sluteći da je to sve šala. Kada se blato posušilo, počelo ih je zatezati i svrbiti te je krenula drama. On im je na to dao četku da iščetkaju blato s kože. Sve to su gledala dva prijatelja s obale i nisu mogli vjerovati da se to događa. No, ne da su mu zamjerile nego su i dalje bile toliko oduševljene s njim da su iduće godine poslale k njemu i svoje prijateljice.

2. Andre se prisjetio najromantičnije geste koju je napravio s 12 godina. Zaljubio se u jednu mladu Njemicu te joj je pripremio romantičnu večeru na Otoku ljubavi usred Baćinskih jezera. Bilo je tu svijeća i cvijeća u vazi. Ostali su u kontaktu godinama kasnije kada se ona već i udala i rekla mu je da joj je to bila najromantičnija gesta koju je ikad netko za nju napravio.

Sve one dame koje su u potrazi za srodnom dušom, a svidio im se naš farmer Andre, svoje pismo mogu poslati na 'Ljubav je na selu', P.P.25, 10040 Zagreb, emailom na ljubavjenaselu@rtl.hr ili SMS-om na broj 666555, (3,72 kn), u kojem treba pisati: ljubav, Andre, te vaša poruka.