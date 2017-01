Purger koji je svoju glazbu odnio do daleke Kine!

STJEPAN KRIŽAN

Stjepan Križan rođen je u Zagrebu 1951. godine. Radio je kao strojovođa, osnovao je sindikat vlakovođa te se uz posao bavio glazbom

Stjepan je pjesnik, skladatelj i kantautor. Na koncertima, uz svoje pjesme, izvodi i antologijske evergrine velikih autora kao što su Bob Dylan i ostali. Zajedno sa suprugom, Stjepan je izdao zbirku pjesama 'Sve ono što nas veže'. Nastupao je na pozornicama širom Hrvatske pjevajući svoje, ali i pjesme drugih autora. Od 2001. – 2009. nastupao je na 'Chansonfestu' u Zagrebu, ali i na festivalima poput 'Cest is d' best', i to u ulozi izvođača, voditelja, glavnog inspicijenta te koordinatora.

Stjepan je imao i tromjesečnu turneju po Kini, u gradovima kao što su Shangai, Hangzhou, Shaoxing, Nanjing te mnogim drugima. Svoje šansone ostavio je 'zabilježene' na CD-u 'Pariška zima', 'Prolazi vrijeme', 'Budi uvijek svoj' i 'Retrospektiva'. Posljednjih nekoliko godina ovaj Zagrepčanin radi i program za 'Advent u Zagrebu'.