Strastvenu zaljubljenicu u kolače i glazbu u 'Nikad nije kasno' čeka i događaj života

Elizabeta Vrban

Elizabeta Vrban dolazi iz Rijeke, gdje je rođena 1958. godine.

Betty, kako je od milja zovu prijatelji, odrasla je u glazbenoj obitelji, a njezin otac, danas 82-godišnjak, još je uvijek aktivan, pa tako zasvira trubu, harmoniku i gitaru. Njezino glazbeno obrazovanje započelo je u riječkoj glazbenoj školi zajedno s dvije sestre. Za razliku od njih, koje su svirale klavir, Betty je dodijeljena violina. Dok joj se najmlađa sestra rano isključila iz glazbenog života, ona je sa starijom, koncem sedamdesetih postala vokalni duo u očevom bendu.

Nakon udaje, prestaje njezin glazbeni život jer joj, kaže, suprug to nije dozvoljavao. Nakon razvoda i pomalo traumatičnog razdoblja, Betty donosi odluku da se vrati glazbenoj sceni te s kolegom odlazi u Opatiju i ondje, u prolazu na stepenicama hotela Adriatic, slučajno susreće bend koji je tražio pjevačicu.

'Na audiciji mi je šef benda rekao već nakon prvih otpjevanih tonova: To je dovoljno, sve mi je jasno. Izvrsna si', otkrila je Betty. 'Bio je to Damir s kojim, eto, već 31 godinu dijelim dobro i zlo, na pozornici i u privatnom životu', kazala je. Od 1986. do današnjih dana nastupaju zajedno, najprije kao kvintet, grupa Candy, i to diljem svijeta. Italija, Njemačka, Austrija, Finska, Rusija i 13 godina Španjolske, točnije Kanarski otoci, bili su njezino odredište sve dok elektronika nije učinila svoje, a solo pjevač za mnoge hotele postao isplativiji od kvinteta. Zadnjih godina nastupala je kao duo ili trio. 'Mi smo bili i ostali hotelski bend', kazala je Betty.