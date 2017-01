Porinom nagrađeni glazbenik ne srami se priznati da je presadio kosu

Član grupe Karma

Darus Despot rođen je 1972. godine, a dolazi iz Vukovara.

Malo tko zna da je upravo on 'zaslužni čimbenik' što je grupa 'Karma' uspjela izvan granica Hrvatske budući da im je napisao mnoge hitove kojima su osvojili čak 16 država na tri kontinenta (Češka, Slovačka, Kina, Vijetnam...).

Darus je po struci grafički dizajner i više puta je predložen za nominaciju nagrade 'Porin' u kategoriji dizajna ovitka CD-a. Krajem 90-tih počeo je snimati i svoje pjesme, ali se medijski nikako nije mogao probiti. Na nekoliko festivala ipak upoznaje kolege kojima su se svidjele njegove pjesme te su ih poželjeli snimiti pa su tako nastali brojni hitovi po kojima je poznat i priznat kao autor.

Uz grupu 'Karma', pjesme piše i za Maju Šuput, Ivana Zaka, Lidiju Bačić, Mineu, Sandru Afriku te mnoge druge, a i autor je teksta pjesme 'Kao stranci', koja je predstavljala Sloveniju na Eurosongu 2008. godine. Najveći razlog zašto nije uspio na pjevačkom nebu je, kaže taj, što nije bio dovoljno uporan i prodoran za medijski proboj kao pjevač, a i uvijek bi prije pomogao drugima nego sebi.

'Nedavni gubitak oca sve je to promijenio. Kao da me netko naglo trgnuo iz sna i suočio s gorkom istinom. Shvatio sam koliko je život kratak i prolazan. U nekoliko mjeseci sam započeo potragu za ozbiljnim bendom s kojim bih započeo i ozbiljnu glazbenu karijeru. Na preporuku prijateljice došao sam do "Scandal Banda" iz Varaždina', prepričava svoj ponovni glazbeni put Darus koji je zatim napustio Vukovar i otišao u Varaždin, gdje sada i živi. Bend je snimio i spot za njegovu pjesmu 'Moja Bebo', koja se uspješno vrti na glazbenim televizijama te popularnim radijskim postajama diljem zemlje, ali i u regiji.

Darus se ne libi priznati da je nekad imao 150 kilograma te da je zahvaljujući upronosti i disciplini smršavio čak 50 kilograma, a otvoreno priznaje da je presadio i kosu. I to čak 13 tisuća vlasi!