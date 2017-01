'Počeo sam pjevati nakon pedesete i to grozno zvuči, ali meni je dobro!'

TONČI HULJIĆ

Pogledajte što majstor naše estrade kaže o svojim novim pothvatima.

U nedjelju u 20 sati na RTL-u počinje novi glazbeni show „Nikad nije kasno“ koji vode Sanja Doležal i Joško Čagalj Jole, a u kojem je stalni član žirija Tonči Huljić. Kako je nit vodilja cijelog showa da za ispunjenje snova doista nikad nije kasno i Tonči je kazao da se vodi tom mišlju.

„Vjerujem da se od ljudi može učiniti nešto i nakon pedesete godine. Ja sam živi dokaz toga. Nakon pedesete sam odlučio pjevati. Jest da je to grozno, ali meni je dobro“ našalio se Tonči na vlastiti račun, a Jole mu je poručio da je pozvan kao član žirija jer je pošten. No i na to je Tonči imao dosjetku!