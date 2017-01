Šprajcu nikad nije kasno skočiti padobranom, Hrgi zaplesati tango, a Jelinčiću pročitati lektiru iz prvog razreda

"Nikad nije kasno" u nedjelju u 20 sati!

Već ove nedjelje od 20 sati gledatelji će imati priliku upoznati pjevače koji su ljubav prema glazbi dugi niz godina držali po strani, a sada je došlo njihovih pet minuta. Da se snovi mogu ostvariti ako to žarko želimo, dokazat će već prvih šestero kandidata u novom glazbeno-natjecateljskom showu 'Nikad nije kasno'.

Svi kandidati koji će proći kroz emisije dokazat će da uistinu nikad nije kasno za pokazati što znaju, a mi smo priupitali naše urednike, novinare i voditelje što njima nikad ne bi bilo kasno učiniti u životu.

Mirjana Hrga:

Nikad mi ne bi bilo kasno plesati tango.

Zoran Šprajc:

Nikad mi nije kasno za skočiti padobranom, dobiti Večernjakovu ružu, smršaviti i dobiti jackpot!

Tomislav Jelinčić:

Meni nikad nije kasno upisati režiju na Akademiji, reći nekome 'oprosti' i pročitati knjigu 'Divlji konj' Božidara Prosenjaka (lektira za osnovnu školu).

Antonija Stupar Jurkin:

Nikad u životu, realno, nije kasno za ništa... U svakom trenutku se možeš početi baviti stvarima koje te zanimaju. Naravno ako ti obveze dopuštaju i ako imaš dovoljno vremena posvetiti se stvarima koje te vesele. Kad ću imati više vremena sigurno ću se posvetiti restauraciji starih stvari, što me jako zanima i ispunjava. Jako sam kreativna i apsolutno svaki dan mi dođe neka nova ideja kako bih nešto u stanu mogla promijeniti. Znam da za taj moj hobi definitivno nikada nije kasno. Ali nikad nije kasno i za javiti se staroj prijateljici, sestrični, teti, rodici. Nikada nije kasno otputovati na ludo mjesto koje si zamišljaš od djetinjstva. Samo treba vizualizirati ono što jako želiš i polako ali sigurno ćeš stići do tog cilja!

Edita Misirić Vrkljan:

Nikad nije kasno za ispunjenje bilo kakvog sna, iako ne vidim razloga zašto čekati. No, ako nam životne okolnosti ne dopuštaju da izrealiziramo nešto o čemu sanjamo, za to doista nikada nije kasno. Za mene nikada ne bi bilo kasno – nekome se ispričati. To možemo uvijek!