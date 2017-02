Ksenija je mama bivše pjevačica E.T.-a, a glazbu je ostavljala po strani zbog svoje djece

Mama četvero djece

Ksenija Menkovska ima 50 godina, rođena je 1966. godine u selu Bapska kraj Iloka. Od svoje desete godine svira tamburu te pjeva, a bila je član tamburaškog sastava Julije Benešić.

Budući da se nerijetko selila, živjela i u Njemačkoj kod tete i tetka, a s 15 godina dolazi u Osijek, gdje je postala tamburaški član, kao i vokalni solist 'Paje Kolarića'. Paralelno sa svim tim svirala je i pjevala u drugim KUD-ovima, a i samostalno, a glazba je bila i ostala njezin cijeli svijet iako je, kaže, silno željela biti na daskama pozornice.

'Želja mi je bila poći na Akademiju dramske i glazbene umjetnosti, ali život se sa mnom malo poigrao pa sam se jako brzo zaljubila u moju jedinu i najveću ljubav, Vinka. Udala sam se sa 17 i pol godina, a tu ima jedna anegdota - moj suprug je morao platiti neke takse na sudu da bih se ja mogla udati za njega te je moj otac morao potpisati da to dozvoljava, a budući da mu je sudac bio veliki prijatelj, savjetovao me da i nakon dva tjedna mogu doći opovrgnuti svoju udaju!', sa smijehom prepričava Ksenija koja je netom zatim rodila prvog sina, ali je i dalje željela ići na akademiju. Samo što je to izrekla, kaže, već je bila trudna s drugim sinom pa je o kazališnim daskama prestala sanjati. Nastavila je pjevati u bendu Boemi u Osijeku, no raspali su se nakon što je šef benda naglo preminuo.

Budući da je Ksenijin suprug bio vojno lice, preselili su se u Banju Luku, gdje je počela pjevati u bendu Slatka tajna. No, ni to nije bilo dugog vijeka jer je ponovno ostala trudna, kako veli, sa svojom mezimicom Sarom-Elenom, koja je kasnije bila i jedna od pjevačica grupe E.T.

Nakon nekoliko godina ponovno se vraća s obitelji u Osijek, a za vrijeme rata odlaze u Njemačku, gdje ostaje trudna i po četvrti put te rađa sina. U Hrvatsku se s obitelji vraća 1997. godine, kada počinje privređivati pjevanjem. Pjeva u raznim bendovima, izdaje i CD, ali na kraju radi kao samostalni pjevač. 2004 godine postaje predsjednica OGI-OS organizacije glazbeno estradnih izvođača – Osijek. Organizatorica je i udruge 'Lorelay-LUM' koja se bavi radionicama za mlade glazbenike, a organizatorica je i 'Lorelay-Festa' – međunarodnog festivala mladih neafirmiranih pjevača. Nakon smrti supruga Ksenija je pomalo napustila pjevanje, a više se posvetila svojim učenicima.