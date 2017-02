Bio je i pastir i konobar, živio je po Europi, ali pjevanje i njegov Imotski najveće su mu ljubavi

Goran Bubalo

50-godišnji Imoćanin u životu se bavio raznoraznim poslovima, a glazba je njegova velika ljubav.

U Imotskom je završio srednju školu, u Zagrebu studirao strojarstvo, no ostalo mu je još šest ispita do diplome. Neko vrijeme živio je u Belgiji, Njemačkoj, Nizozemskoj, ali se na kraju ipak vratio u svoj Imotski. U svom je životu, kaže, bio i pastir, i konobar, radio je sve i svašta, no kaže da mu je s kozama bilo najljepše i da bi uvijek odabrao biti pastir.

Pjevao je u klapi i zboru, glazba ga istinski ispunjava. Učitelj je joge i reikija, a prije nekoliko godina je otkrio da ima tumor koji mu se nekoliko puta vraćao. Goran ne vjeruje u liječnike pa je tumore odlučio liječiti alternativnim metodama i njegovo zdravstveno stanje se sada znatno poboljšalo.

Bio je u braku tri puta i ima jednog sina.