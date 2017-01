Poznati voditelj je Nikolina najgora noćna mora

Vinko Štefanac vraća se na TV

Tko je ubio Davora? To se pitanje najčešće čuje u novim nastavcima serije 'Para žena', a jedina osoba koja će naći odgovor na isto je policijski inspektor kojeg glumi Vinko Šefanac.

Iako i Slaven i Ruža vjeruju da Nikola nije Davorov ubojica, on to ipak mora dokazati nemilosrdnom policijskom inspektoru. Nemilosrdna pretraga razbijenog automobila i čvrste izjave nekolicine svjedoka upućuju na to da je Nikola glavni osumnjičeni. Inspektor silno želi zatvoriti slučaj Davorove smrti, ali s čvrstim dokazima, stoga ne čudi što će svim silama pokušati strpati Nikolu u zatvor.

Vrlo strogog i iskusnog policijskog inspektora tumači televizijski voditelj i glumac Vinko Štefanac, kojeg dugo nije bilo na malim ekranima. Njegova posljednja televizijska uloga bila je ona iz 2012. u seriji 'Larin izbor' (glumio je i u serijama poput 'Obični ljudi', 'Ponos Ratkajevih' i 'Tajne'), televizijski angažman na OBN-u kao voditelj kviza 'Milijunaš' (a sjećamo ga se i dok je vodio show 'Hrvatskog idola' i 'Story Supernova'), a nerijetko je i glumio u predstavama Zagrebačkog kazališta mladih, Dramskog kazališta Gavella, u Kerempuhu, Hrvatskom narodnom kazalištu te kazalištu ITD-u i mnogim manjim kazalištima.

