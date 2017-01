Maja prekida s Harijem, Sanda optužuje Maksa za napastovanje

'Prava žena' u 23:10!

Vuk je uspio doznati kako je Nikola, kao i Ruža, htio doći do Davorova mobitela dok je ovaj bio živ. Svoj pronalazak prenosi Nataši kojoj to pobudi sumnju oko Nikoline nevinosti.

Ruža odlazi Nikoli u pritvor da bi mu ispričala kako je riješila problem – dočepala se i uništila je Davorov mobitel. Nikolu to na tren razveseli, ali je optuži da je u cijeloj ovoj situaciji samo zbog nje, lude babe. Da ga Ruža nije ucijenila da se preoblači u ženu, sada bi sve bilo u redu. Ruža mu kaže da je nezhvalan i da mu ta luda baba trenutno jedina drži leđa.

Nataša odlazi razgovarati s Ružom koja ju na tren smiri objašnjavajući kako Davorov mobitel nije bio važan. Sada mirnija Nataša odlazi to reći Vuku, međutim Vuk ima nova saznanja - zadnju osobu koju je Davor zvao prije smrti je bio Nikola. Kada ga konfrontira oko toga, emotivno razoreni Nikola optuži Natašu kako ona misli da je on ubojica. Nataša se brani no Nikola je razočarano tjera od sebe.

Maju, koja pati zbog oca u pritvoru, Hari razočara kada se izvuče od zajedničkog ručka s Patricijom i Aljošom. Nakon provedenog dana sa sućutnim Aljošom i Patricijom, Maja shvaća da od Harija ne dobiva potporu koju treba. Maja dolazi u Ružičnjak te prekida s Harijem zbog čega je Maja emotivno razorena.

Mišo shvaća da ignorira Karlu zbog Maje zbog čega njihova veza pati. Odluči nešto lijepo učiniti za Karlu, međutim taman prije nego treba otići do nje dobiva poziv od rastrojene Maje te ostavlja Karlu koja ga čega. Na kraju, Karla shvaća da je opet bila na drugom mjestu iza Maje.

Sanda i Danijela provode plan da izlude Maksa. Maks ispada luđak pred okupljenima. Lidija mu priskoči u pomoć, opravdavajući ga da nije popio svoje tablete.

Danijela pruža Nikoli svoju potporu, a on ne želi više vidjeti Natašu.

