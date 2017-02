Renata našla zubnog tehničara kao potencijalnog muža, a kolegu vojnika poslala kući!

ODABRALA PRAVOG!

Nakon što je odabrala četvoricu kandidata, Renata Nemeček, druga kandidatkinja dokumentarne sapunice 'Samo nebo zna' morala je momcima priopćiti da dvojicu mora poslati kući.

'Dino, nisam se prevarila kad sam te vidjela onako starog i izboranog ali s tim sjajem u očima znala sam da si dobra osoba. Imali smo dosta zajedničkih tema naročito na duhovnoj razini', kazala je Renata Dinu Jovanoviću te dodala da će je još morati trpjeti.

Danijel Marijanović nije imao takve sreće. 'Bio si tu uvijek nekako sa strane, ali dobra si osoba, simpatičan, drag, ali nažalost ne vidim se u budućnosti s tobom', rekla mu je Renata.

Viktora Kuščića je pak, vojnikinja odlučila držati na tankom ledu. 'Kose nam se stajališta, i nije mi bilo lako pogotovo zbog toga ali opet bilo je u tebi nešto tajanstveno što nisam uspjela prokužiti, tako da.., .morat ćeš još malo pričekati', kazala je.

'Mario tebe sam znala od prije. Dobar si dečko, čovjek stijena. Voliš biti dominantan, glasan, glavni u društvu, ali toga si svjestan. Nije to loše, ali problem je to što i ja to volim i ne vidim se s tobom u budućnosti', kazala je Renata i poslala i Marija kući.

S Viktorom i Dinom, Renata je dobila priliku vidjeti kako bi izgledala njezina budućnost s odabranim dečkima.

'Očekivala sam da ćemo ići u našu kuću, ali sam se ugodno iznenadila kada sam shvatila da su nas poslali u našu moguću vikendicu koju imamo na planini!', otkrila je Renata kada su ona i Viktor došli pred kuću. Renata je bila sretna i odabirom auta terenca, a Viktor surf daskom koja je bila naslonjena na zid kuće.

Ulaskom u kuću Viktor je bio sretan što je naišao na fotografiju na kojoj se nalazi na jedrilici, a oboje su se začudili kada su vidjeli da na jednoj od fotografija imaju i sina. 'Pa nisam baš tako zamišljala svog sina, ali Viktor je zubni tehničar pa će se nešto riješiti', komentirala je Renata sina iz budućnosti koji po njezinom mišljenju ima neobične zube.

Pročitavši poruku u kojoj je pisalo da su ona i Viktor otvorili firmu za organizaciju ekskluzivnih putovanja jedrilicom gdje Viktor vodi bogate turiste po Mediteranu, a Renata mu se nerijetko pridruži sa njihovim sinom Petrom, zadovoljilo je potencijalni par, no drugi dio poruke nasmijao je Renatu. 'Ti vodiš plesni centar u slobodno vrijeme. Ti ga samo vodiš ali ne učiš druge plesanju jer imaš dvije lijeve noge', smijala se vojnikinja koja je otkrila da bi bila zadovoljna takvim poslom.

Uslijedila je druga poruka. 'Ovo je vaša najomiljenija pjesma uz koju ste se poljubili, niste se ženili jer ste bili previše zaposleni', pročitala je Renata te su pustili pjesmu Tonyja Cetinskog, uz koju su zaplesali.

Kada su ušli u kuhinju dočekala ih je poruka da ih čekaju namirnice koje moraju iskoristiti za večeru na koju će im doći gost iznenađenja, Viktorova sestra Fani koja nije mogla vjerovati vidjevši bratovu budućnost ali joj se svidjela Renata. 'S obzirom da je moj brat potpuno drugačiji kao samac, sada kad ga vidim s Renatom mogu zaključiti da su kao prst i nokat', kazala je Fani, a Renata je otkrila da bi se mogla vidjeti u budućnosti s Viktorom.

Druga projekcija bila je s Dinom. U stanu ih je dočekala poruka: 'Dino i ti ste osnovali zakladu za bolesnu djecu i beskućnike. Oboje ste jako aktivni u crkvenim aktivnostima zajedno s vašom djecom, sinom Žarkom i kćerkama Jadrankom i Teom', pročitao je Dino.

Oduševila ih je i fotografija sa djecom u Međugorju kao i slika s vjenčanja iako Renata nije baš bila zadovoljna svojom vjenčanicom.

Još jedna stvar ih je razveselila – fotografije njihove djece gdje su odmah komentirali tko na koga nalikuje od 'roditelja'.

Autom Renata nije bila zadovoljna jer ne voli karavane, a u šoku je ostala porukom da joj se figura promijenila i da nakon tri poroda ne nosi isti konfekcijski broj!

'Nisam zadovoljna, a i seksualni život na temelju spavaće sobe nam nije baš nešto', komentirala je.

U kuhinji su se snašli odlično, a na večeru kao gost im je došla Dinina prijateljica Amalija koja je bila zadovoljna prijateljevom projekcijom budućnosti.

'Dino je osoba koja je profitabilnija, kompaktniji, čvršći ali imali bi sukob interesa, a Viktor je prilagodljiviji i može ga se modelirati, a Renati takav treba', rekla je Vera Čudina svoju prognozu o tome koga će Slavonka odabrati. Maja Vučić je zaključila da će odabrati Viktora iako smatra da je Dino dobar za Renatu na duge staze.

Renata je na kraju odabrala Viktora!

'Nikome nije svejedno, ali u redu, njezin odabir koji joj odgovara', rekao je Dino.