Upoznajte stripera Edisa koji se na nekim djevojačkim večerima skida do kraja!

Jelenu čeka iznenađenje!

Već smo predstavili medicinsku sestru Jelenu Lukač, čiji je zadatak u nadolazećem tjednu showa 'Samo nebo zna', odabrati pobjednika i potencijalnog budućeg partnera.

Među šestero kandidata, Jelenu čeka specijalna ponuda i veliko iznenađenje! Upoznajte 21-godišnjeg Edisa Kazaza koji je rođen u Bosni, no živi u Zagrebu. Iako je po struci automehaničar, Edis trenutno radi kao plesač performer po zagrebačkim noćnim klubovima.



- S obzirom na to da volim raditi trijezan, jednu mi se noć baš partijalo! Ponekad prije nastupa popijem maksimalno tri do četiri čaše nekog žestokog pića, ali ovog puta sam popio daleko više i na kraju noći 'završio' s djevojkom koja je potpuno suprotno onoj kakvu tražim! Što drugo reći, ali što se dogodi na ženskoj noći, ostaje samo tamo! – otkrio je mlađahni Edis kroz smijeh, te dodao kako najviše voli plesati na djevojačkim večerama.



Zbog svog posla brine o svome tijelu, tako da najviše vremena provodi u teretani. Osim teretane, Edisa možete zateći i u nekoj dvorani gdje voli vježbati plesanje, ali i učiti nove pokrete. Bavi se work out-om, breake dance-om i najviše voli plesati pred što većom publikom.





- Kad je ples u pitanju, najviše volim plesati kao GO-GO plesač na stage-u pred što većom publikom. Mogu sa sigurnošću reći da sam prvi GO-GO plesač u regiji, koji je uveo break dance u svoj posao i uspio uvesti "Gey Style". Muški plesači su zapravo animatori i na njima je da zabave djevojke a ne dečke. ''Gey Style plesač'' nikad neće uspjeti toliko zadivit djevojku, da bi se ona s druge strane kluba, samo zbog njega, progurala kroz masu u prvi red – objasnio je Kazaz, te otkrio da se ponekad dogodi da se skine do kraja.



- Znao sam se skinuti do kraja, no uvijek bi se skrivao iza neke dekice ili prvo na što naiđem pored sebe! Strip Show je taj da digne atmosferu i zadivi druge, no nikad ne treba pretjerivati i uvijek treba ocijeniti publiku, da svi budu sretni i zadovoljni!- kazao je.



Od buduće partnerice očekuje da bude razumna, pristojna, optimistična i zanimljiva. Svoje taktike za osvajanje djevojke ne želi otkrivati, ali priznaje da nikada ne koristi svoje striperske pokrete pri osvajanju potencijalne djevojke.



- Prošlo je jako dugo otkako sam bio u vezi. Bila je to moja prva djevojka s kojom sam bio u romantičnoj vezi. Najsmješnije što sam prošao s njom je sigurno bilo to što je moja majka došla s posla i otvorila vrata sobe, taman u tom trenutku kad sam prestao biti djevac. Definitivno najsmješnija i ujedno najneugodnija scena u mom životu, iako njoj tada i nije bilo do smijeha. Uspio sam je smiriti i sakriti da je moja majka ne vidi i poskrivečki je izveo iz kuće. Pozdravio sam se s majkom, a onda me tada upitala ne bi li ju trebao upoznati sa svojom djevojkom, dok sam ja u tom trenutku samo zašutio i izašao van iz kuće od srama. – otkrio je Edis.



Edisu je želja da upozna zabavnu i pametnu djevojku, koja neće biti ljubomorna na njegov posao. Hoće li 23-godišnja Jelena Lukač biti upravo ta djevojka koja će osvojiti Edisovo srce, ne propustite saznati u novim epizodama ''Samo nebo zna'', od ponedjeljka do srijede, samo na RTL-u!