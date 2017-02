Jelena odabrala glazbenog menadžera, a vrckavog Petra poslala kući

JEDVA ODLUČILA!

Tko će zaviriti u svoju budućnost s Jelenom, vrckavi Edis ili osebujni Petar?

Jelena se odlučila da striper Edis ipak odlazi kući. 'Super si dečko, ali kad si mi rekao da tražiš vezu, to je prevagnulo', objasnila je Jelena, dok je Edis rekao da mu je žao što je neće upoznati kako je namjeravao.

'Ostao sam u šoku, očekivao sam lagani pad', rekao je Petar nakon što je saznao da ostaje.

Jelena je odlučila vidjeti svoju budućnost s pomalo misterioznim Georgeom i otkačenim Petrom. Prvo je na red došao George.

Čim su ušli u stan, dočekala ih je poruka. 'Ti i George ste se potpuno posvetili svojim karijerama. Ti si nastavila raditi u producentskoj industriji, a George je postao poznati glazbeni producent s nekoliko hit albuma iza sebe. Često putujete' – pisalo je u prvoj poruci, u moderno uređenom stanu. Jelena je bila zadovoljna, a George je dodao da su mogli dodati da je poznati menadžer, ali mu se sviđa i produkcija.

S fotografijama Jelena nije bila baš zadovoljna, dobacivši da je dobila 50 kilograma samo u ruci, no svidjelo im se što putuju po svijetu.

Idealno tradicionalno vjenčanje, o kojem Jelena mašta, u projekciji budućnosti s Georgeom ne postoji! Jer vjenčali su se u Las Vegasu.

Jelenu su šokirala dva negativna testa trudnoće koja je našla na ormariću, uz poruku da iako se trude, još nemaju djece. 'Za takvu budućnost bez djece mi je žao, a ni njemu nije bilo svejedno', komentirala je Jelena.

'Iako vam poslovno dobro ide, morate prodati jedan od vaših automobila da otplatite rate kredita pa se dogovorite prodajete li veći ili manji', pisalo je u poruci. 'Spremna sam na kompromise, ali ovisi u kojoj situaciji', kazala je medicinska sestra pa su se na koncu odlučili prodati manji auto, koji je bio Jelenin.

U kuhinji je Jelena bila šefica, no Georgeu to nije smetalo, priznavši da je uopće ne sluša. Na večeru im je stigao prijatelj Ivan koji je priznao da mu se sviđa Jelena, no da je stroga. 'Čini mi se da se slažemo jer smo dosta sličnog karaktera, ali ne znam kako bi to išlo jer on je netko tko ide za mnom i stvarno me sluša, ali mislim da treba imati malo čvršći karakter', priznala je Jelena.

Na red je došao Petar, koji je Jelenu dočekao pred obiteljskom kućom. Unutra su jedva ušli jer su ih na hodniku dočekali dječje hodalice i nered. 'Namještaj je kriminal!', komentirala je Jelena, a Pero je bio u šoku kada je vidio fotografiju na kojoj imaju troje djece.

Prva poruka je glasila: 'Jelena, rodila si troje djece i odustala si od karijere kako bi im se posvetila do kraja'. Jeleni se nimalo nije svidjela poruka, dok je Petar bio oduševljen. Također, nije se prestajala smijati na fotografiju s vjenčanja.

Briga za kuću i djecu s jednom plaćom može biti dosta teška. Dobili ste ovrhu od banke na iznos od 15 tisuća kuna po kreditnoj kartici', pročitao je poruku Petar, a Jelena komentirala da će ih izbaciti iz kuće.

Slika djece im također nije sjela. 'Djeca ne sliče na nikoga, sliče na nekog poštara tamo iz Dubrave', bio je Jelenin komentar koja nije zadovoljna ni imenima djece Maksimilijan, Jura i Luka.

U kuhinji se Petar pokušao izvući na sve načine ne bi li izbjegao spremanje večere na koju je došao njegov prijatelj, koji je pohvalio Jelenu.

Stručnjaci su komentirali da je Petar nezreo i da bi George bio bolji odabir za nju. Ona se na kraju i odlučila za Georgea dok je Petar komentirao da ako nema kemije, nema ničega, a kemije među njima nije bilo.

Hoće li iduća kandidatkinja pronaći ono što traži, gledatelji će saznati idući tjedan od ponedjeljka do srijede u novom ciklusu 'Samo nebo zna', od 20 sati.