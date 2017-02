Braća koja uspješno nagovaraju na rizične kupnje

'LOVCI NA NEKRETNINE', u 12:20 sati, na RTL-u!

Donosimo vam nekoliko zanimljivosti o blizancima Scott.

Oni su Johnatan i Drew i imaju trideset i sedam godina! Tajnu svoje mladolikosti pripisuju zdravoj prehrani, a da im je ona posebno bitna pokazuje i činjenica da na svakom snimanju koje od njih iziskuje da otputuju, unajme lokalnog kuhara kako bi uvijek imali svježe i zdrave obroke.

U jednom intervjuu za LA Times ispričali su kako je Johnatan rođen ranije, ali da je Drew bio potpuno iznenađenje jer njihova majka nije znala da je nosila blizance.

Najpoznatiji su po svojoj emisiji Lovci na nekretnine, u kojoj vrbuju kupce da kupuju stare nekretnine, a potom ih urede. Paralelno s time, vode i još tri showa - Buying and Selling, Property Brothers at Home i Brother vs. Brother.

Da su zaista ambiciozni pokazuje i činjenica da su se okušali u produciranju filma, vođenju vlastite radio emisije u kojoj je sudjelovao i njihov stariji brat J.D, imaju crne pojaseve u karateu, a bili su i modeli za donje rublje.

Kako im uspijeva prodati sve ruševne kuće, a usto se baviti i brojnim drugim projektima možete pogledati u 12:20 sati, na RTL-u!