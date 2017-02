Dolph Lundgren i Vinnie Jones opet glume zajedno

'ZASJEDA'

„Zasjeda“ Giorgija Serafinija treći je film u kojem su snage udružili Capaldi, Lundgren i Jones te prvi u kojem su se velike akcijske zvijezde Randy Couture i Dolph Lundgren srele nakon „Plaćenika“.

Dileri Eddie (Gianni Capaldi) i Frank (Daniel Bonjour) nisu zadovoljni količinom droge kojom ih opskrbljuje njihov dobavljač Madsen (Domiziano Arcangeli) te dogovaraju sastanak s njim. No umjesto pregovora, Frank ubija Madsena te uzima sav kokain. Kada Eddie shvati što je Frank učinio, traži od njega da pokuša blefirati pred narkobosom Vincentom Camastrom (Vinnie Jones) te nastaviti suradnju s njim. U međuvremenu, podmitljivi policajac Jack Reiley (Randy Couture) istražuje ubojstvo Madsena, ali izgubi kontrolu kada agent odjela za suzbijanje preprodaje droge, Maxwell (Dolph Lundgren) preuzme slučaj. I dok Frank pokušava spasiti vezu sa svojom naivnom djevojkom Ashley (Cinthya Bornacelli), Reiley se ne može pomiriti da je izgubio slučaj te od svojih doušnika pokušava doznati što se događa, a Camastra šalje plaćenog ubojicu da likvidira Eddieja.

Bivši engleski nogometaš Vinnie Jones još od „Lock, Stock and Two Smoking Barrels“ Guya Ritchieja, čini se, redovno dobiva uloge nasilnika. Od početka pa do kraja „Zasjeda“ je zabavan i nabijen akcijom, što se zapravo podrazumijeva čim je odluka pala da se angažiraju tri velika akcijska glumca današnjice - Couture, Lundgren i Jones.

Film možete pogledati večeras u kasnovečernjem terminu na RTL-u.