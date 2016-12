Samuel L. Jackson u napetom trileru punom obrata

"Teret krivnje"

Uspješan odvjetnik Mitch Brockton (Dominic Cooper) izazove nesreću, pobjegne s mjesta zločina i za sobom ostavi žrtvu.

Clinton Davis (Samuel L. Jackson) nađen je uz stradalu osobu i okrivljen za zločin. Mitch brani Clintona na sudu i odluči podmetnuti dokaze kako bi oslobodio svog klijenta. Ubrzo je Clinton pušten na slobodu, ali Mitch dozna da je oslobodio kriminalca te se daje u potjeru kako bi ga zaustavio.

U maniri klasičnih trilera s nekoliko neočekivanih obrata, “Teret krivnje”, koji po prvi puta gledamo na hrvatskim televizijskim ekranima, i to na RTL-u, pokazao se kao odličan primjer kriminalističkog/ triler žanra, u kojem se sve do zadnjeg trenutka radnja odvija u nekoliko smjerova da bi nas na koncu dovela do velikog raspleta. Glavna uloga pripala je holivudskoj zvijezdi bez koje, mora se priznati, film ne bi imao takvu atraktivnost, dok su ostale uloge pripale Dominicu Cooperu (“Captain America: The First Avenger”, “Abraham Lincoln: Vampire Hunter”) i Gloriji Reuben kao detektivki Blake Kanon.

Film je zadnje što možete gledati u ovoj godini - počinje u 23 i 40!