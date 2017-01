Ovo će biti buran let za Denzela Washingtona

'LET'

Odličan odabir za ljubitelje dobre dram!

Pilot Wiliam „Whip“ Whitaker Sr. budi se u hotelu u Orlandu nakon neprospavane noći, a za razbuđivanje uzme kokain. Ubrzo zatim kapetan Whitaker upravlja zrakoplovom na putu prema Atlanti. Česte i snažne turbulencije tijekom leta nimalo ga ne uzbuđuju te on nakon popijenog alkoholnog pića odluči malo zatvoriti oči, a zrakoplov prepustiti rukama kopilota Kena Evansa (Brian Geraghty). Naglo porinuće zrakoplova budi Whitakera, koji nekako uspijeva uspostavi kontrolu i prisiljeno sletjeti na polje. Whip se budi u bolnici, a stari prijatelj Charlie Anderson (Bruce Greenwood) uz njegovo je uzglavlje. Obavještava ga da je spasio 96 života od 102. U padu su poginula dva člana posade i četiri putnika, a kopilot je u komi.

U režiji slavnog Roberta Zemeckisa („Povratak u budućnost“, „Forrest Gump“, „Cast Away“) nastao je blockbuster nominiran za dva Oscara (najbolja uloga - Denzel Washington, najbolji scenarij) te još 42 nagrade, od koji je odnio 13 (AAFCA Awards, Image Awards, Satelite Awards…), no upravo nominacije, tj. kategorije američke Akademije znakovite su i pokazuju u čemu ovaj film doista briljira. Istina, vizualni efekti su sjajni, no film je prvenstveno veliki povratak u formu holivudskog miljenika Denzela Washingtona, štoviše, možda govorimo o njegovom ostvarenju karijere u ulozi pilota kojemu su alkohol i droge svakodnevica dok o njegovim performansama ovise stotine života. Originalni scenarij i razrađeni lik pilota pomogli su Denzelu da pokaže sve što može, a film pozicionirali među one koji se obavezno moraju pogledati.

Film je na rasporedu u 22 sata na RTL-u.