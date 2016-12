Ljubav će doći kada je najmanje očekuješ

ČETIRI VJENČANJA I SPROVOD

Veliki hit devedesetih na malim ekranima.

Charles (Hugh Grant) je engleski neženja i bonvivan koji mnoštvo vremena provodi odlazeći na vjenčanja svojih bivših i sadašnjih prijatelja, koji su se počeli ženiti u velikom broju. Iako ga to ne brine previše, Charles se s vremena na vrijeme upita hoće li se on sam ikada oženiti. Na jednom od navedenih vjenčanja upozna prekrasnu Amerikanku Carrie (Andie MacDowell), s kojom provede noć i u koju se zaljubi, iako ona na sve gleda kao na seks za jednu noć. Na sljedećem vjenčanju Charles saznaje da je Carrie zaručena, no to ih ipak ne spriječi da ponovno spavaju zajedno. Carrie će se uskoro udati, a Charles je sve neutješniji. No, možda ipak nije kasno?

Veliki hit iz prve polovice devedesetih godina prošlog stoljeća, odličan film „Četiri vjenčanja i sprovod" slavnog redatelja Mikea Newella nije svijetu samo predstavio britansko viđenje popularnog žanra romantične komedije, nego je i lansirao zvjezdanu karijeru Hugha Granta, koji je ovdje patentirao ulogu romantičnog smušenjaka koju je kasnije ponovio nekoliko puta i koja mu, očito je, najbolje odgovara.

Uz njega briljira i bivša manekenka Andie MacDowell, koja je svoju karijeru na pisti iznimno uspješno zamijenila onom ispred kamera, pokazavši i zavidan glumački talent. Sjajan scenarij Richarda Curtisa na najbolji je mogući način spojio britanski cinični humor i nevinu vjeru u zasluženu vječnu ljubav, pa ne čudi što film „Četiri vjenčanja i sprovod" ni do danas nije izgubio ništa od svoje dopadljivosti i originalnosti.

