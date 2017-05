Akcijska drama za razbiti dosadu - 'Hrabar i brz'

Bez straha i s puno rizika

Braća K.C. Carlyle (Steve Howey) i Trip (Mike Vogel) natječu se na supercross utrkama.

Jednog dana K.C. prihvaća unosnu ponudu jednog većeg tima te ostavlja brata koji sada mora pronaći vlastiti izvor financija kako bi mogao kreditirati nastupe. K.C. je oprezniji vozač od svog mlađeg i talentiranijeg brata Tripa, koji je spreman na velike rizike te zbog svoje neustrašivosti doživi i ozbiljnu nesreću.

Redatelj Steve Boyoum, sam iskusni filmski kaskader, snimio je uzbudljivu akcijsku dramu koja će se prvenstveno svidjeti obožavateljima motokros utrka. Vjerodostojni prizori vratolomija, ekstremne close up scene te sveukupni izvanredni vizualni dojam koji ostavljaju vožnje, svakako su najimpresivniji segmenti filma. No neopravdano bi bilo izostaviti glumački trud Stevea Howeya i Mikea Vogela, koji su svoje uloge braće odigrali bez zamjerki te nastup Channinga Tatuma, kojeg se sjećamo iz “Step Upa”, “G.J. Joe: The Rise of Cobra” i ”21 Jump Street”.

