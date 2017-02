Kako je to biti ogroman div u zemlji Liliputa najbolje zna Jack Black

'GULLIVEROVA PUTOVANJA'

A on je stvarno velik...

Nezadovoljan svojim jednoličnim poslom raznošenja pošte u novinarskoj kući, Lemuel Gulliver (Jack Black) odluči uvjeriti novinarku Darcy Silverman (Amanda Peet) da mu pruži šansu da napiše priču o svojim svjetskim “putovanjima”, jer je njegov san postati pravi pisac. No kada mu se pruži prilika, Gulliver ne može započeti pisanje zbog kreativne blokade te odluči kopirati tekst koji je pronašao na internetu. Darcy je impresionirana njegovim literarnim djelom pa mu daje novi zadatak - odlazak na Bermudski trokut kako bi napisao priču o tajanstvenim nestancima brodova.

Gotovo bez imalo sličnosti s istoimenim romanom Jonathana Swifta, avanturistička komedija Roba Lettermana, poznatog kao redatelja popularnih animiranih hitova za najmlađe poput „Monsters vs. Aliens“ i „Shark Tale“, okupila je čitav niz popularnih glumačkih imena – od Jacka Blacka („School of Rock“, „Tenacious D“, „High Fidelity“, „Shallow Hal“), Jasona Segala „(Kako sam upoznao vašu majku“, „Forgetting Sarah Marshall“, „This is the End“, „I love you, Man), Emily Blunt („Edge of Tomorrow“, „The Adjustment Bureau“, „Looper“), Amande Peet („Ubojica mekog srca“) pa do slavnog škotskog komičara Billyja Connollyja, film o Gulliveru i Liliputancima u kraljevstvu Lillipu obiluje smijehom, avanturom i zanimljivim likovima, koji su svi osim Jacka Blacka, pogađate, Liliputi.

Ova zabavna avantura na rasporedu je u 20 sati stoga budite uz RTL!