Hugh Jackman pokazat će vam što je pravi čelik!

TV PREMIJERA

Najbolji borci se ne rađaju, oni se stvaraju.

U bliskoj budućnosti ljudi postanu nezainteresirani za postojeće borilačke sportove pa izmisle novi sport u kojem roboti, kojima upravljaju ljudi, preuzimaju uloge boraca. Charlie Kenton (Hugh Jackman), bivši je boksač koji se trudi uspjeti u novom sportu, no to mu nikako ne ide od ruke. Kada dozna da njegova bivša supruga preminula, iako njezina sestra (Hope Davis) želi usvojiti Maxa (Dakota Goyo), Charlie sam želi odgajati sina Maxa. Posudivši novac za novog robota, Charlie uzima Maxa preko ljeta, a ovaj mu pomogne da bolje kontrolira robota i postane bolji u sportu. No robot biva uništen te otac i sin odlaze na otpad u potrazi za dijelovima. Tamo pronalaze Atoma, robota stare generacije, kojeg odluče obnoviti.

Od redatelja „Noć u muzeju“, Shawna Levyja, stiže nam akcijska znanstveno-fantastična drama koja je priču preuzela iz romana „Steel“ Richarda Mathesona, originalno objavljenog 1956. te, zanimljivo, 1963. adaptiranog u jednoj od epizoda „Zone sumraka“.

Nominiran za najbolje vizualne efekte na Oscarima, ovaj odličan film, koji je zaradio 300 milijuna dolara, skoro trostruko od potrošenog budžeta, osim što briljira u vizualnoj prezentaciji, jednako je impresivan po akcijskim sekvencama te, ako će se nekom možda učiniti samo kao jeftina zabava, kvalitetan zaplet, tečna priča, ali i glumačke predstave popularnih Hugha Jackmana te mladog Dakota Goye, učinili su ovaj film jednim od najugodnijih iznenađenja 2011., što potvrđuje i visoka ocjena gledatelja na popularnom filmskom portalu IMDb.

Ova neobična na rasporedu je večeras u 20 sati na RTL-u.