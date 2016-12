Ovako izgleda obračun među plaćenicima

ODLIČNA GLUMAČKA EKIPA

Kada se brojne poznate face iz glumačkog svijeta sretnu na filmu, on jednostavno ne može biti loš!

Mallory Kane (Gina Carano) i Aaron (Channing Tatum) operativci su koji rade za specijalnu agenciju koja obavlja operacije u koje se ni vlada niti njezine službe ne žele službeno upuštati. Direktor kompanije Kenneth (Ewan McGregor) u Washingtonu je angažiran od strane vladinog agenta Coblenza (Michael Douglas) da spasi Jianga (Anthony Brandon Wong), kojeg drže kao taoca u jednom apartmanu u Barceloni. Na istom sastanku Kenneth upoznaje i svoj kontakt u Barceloni, Rodriga (Antonio Banderas), kojem treba isporučiti Jianga. Vrativši se u Ameriku, Mallory od Kennetha dobije novi zadatak – mora izigravati suprugu britanskog MI6 agenta Paula (Michael Fassbender) za vrijeme misije u Dublinu.

Iz vrijednog opusa jednog od najznačajnijih redatelja posljednjih 30-ak godina, Stevena Soderbergha, koji nam je dao „Sex, Lies and Videotape“, „Out of Sight“, „Erin Brockovich“, „Traffic“, „Solaris" i „Ocean's Eleven“, gledamo iznimni špijunski triler koji je okupio nevjerojatno moćnu glumačku družinu - od Gine Carano, Ewana McGregora, Channinga Tatuma, Michaela Fassbendera, Antonija Banderasa, Michaela Douglasa do Billa Paxtona.

Dio filma oslanja se na akcijske sposobnosti Gine Carano te glumačko iskustvo ostale prvoklasne postave, dok Steven Soderbergh majstorski sve elemente stapa u vrhunski krajnji rezultat, u kojem značajnu ulogu ima i jedan od njavećih DJ-a, glazbenika i producenata posljednjih 30 godina, veliki David Holmes, koji je inače redovno zadužen za glazbu u Soderberghovim filmovima.

