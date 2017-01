Napeti krimić za savršen kraj tjedna!

'KRVAVO ISKUPLJENJE'

Imao je sve i izgubio je sve.

Quinn Forte (Billy Zane) ima život na kojem bi mu mnogi pozavidjeli – veliku moć, novca u izobilju, ženu koja ga voli i brata koji ga idolizira. No ima i neprijatelje, koji će se pobrinuti da u jednoj noći izgubi sve što je imao. Izdan od nekoga tko mu je bio blizak suradnik, Forteu je toliko uvjerljivo namješteno ubojstvo oca mafijaša, da u to povjeruje i njegov brat. Jednog dana, kada izađe iz zatvora Forte ne planira kopati po prošlosti, međutim, Campbell (Vinnie Jones), novi vođa bande, ne želi ga pustiti na miru. Forte odluči uzvratiti, a pridruži mu se i The Swede (Dolph Lundgren).

Ovu kriminalističko-akcijsko vatrenu priču novijeg datuma u kojoj nastupaju poznata filmska lica Billy Zane („Back to Future“, „The Phantom“, „Titanic“), Vinnie Jones („Lock, Stock and Two Smoking Barrels“, „Snatch“) i zvijezda akcijskih filmova prošlog stoljeća - Dolph Lundgren („Rocky IV“, „The Expandebles“), premijerno prikazujemo na RTL Televiziji. Pun sigurnih i iskusnih glumačkih nastupa, „Krvavo iskupljenje“ pružit će vam ogroman komad akcije, ali i zabave, što garantira samo pojavljivanje Dolpha Lundgrena i Vinnieja Jonesa. Naravno, ako volite dobar krimić.

