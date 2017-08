Beethoven se vratio i proživljava avanturu života!

Nakon debakla na snimanju filma, Beethoven i njegov vlasnik i trener Eddie (Jonathan Silverman) zapute se kući, no zaglave u malom obalnom selu.

Beethoven se sprijatelji s lokalnim dječakom (Bretton Manley), pomogne mu pronaći piratsku mapu blaga te se njih dvojica upuste u veliku avanturu pronalaska blaga, koje bi pomoglo seocetu da se poveže i udruži.

Posljednji u dugačkom nizu od devet filmova franšize, koji se nižu od 1992., večerašnja je TV premijera „Beethoven u potrazi za blagom“. U rukama novog redatelja, specijaliziranog za TV filmove, Rona Olivera, s nama je novi set glumaca i uvijek jedan bernardinac, kojeg nevolje same zovu, a on ih rješava na svoj neodoljiv način - ponekad nezgrapne, ponekada smiješne, ali uvijek dobroćudne psine. Skupinu poznatih lica predvodi Bretton Manley („Ted“, „Black Mass“), Jonathan Silverman („Weekend at Bernie's), Kristy Swanson (“Buffy the Vampire Slayer“), Jeffrey Combs („Re-animator“) te, naravno, najveća zvijezda filma Beethoven, pravog imena Cujo.