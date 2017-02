Pronicljiv, oprezan i prerušen – on je neuništiv!

PINK PANTHER PONOVNO NAPADA

Bivši glavni inspektor Charles Dreyfus (Herbert Lom) oporavlja se na odjelu psihijatrije nakon što je pokušao ubiti inspektora Clouseaua (Peter Sellers).

Čini se da se Dreyfus osjeća puno bolje pa mu Clouseau dolazi u posjet. No Clouseau svojom prisutnošću ponovno izludi Dreyfusa, koji uskoro bježi iz bolnice odlučan jednom zauvijek riješiti se Clouseaua. Prvo pokuša postaviti bombu u njegovom apartmanu, ali ovaj usred vježbe i u žaru borbe sa svojim slugom Catoom (Burt Kwouk) ipak preživi. No Dreyfus ne odustaje i zaprijeti da će svojim strojem sudnjeg dana poharati zemlju, ako netko, bilo tko, ne ubije Clouseaua.

U punom zamahu popularnosti inspektora Clouseaua slijedio je još jedan sjajan nastavak, jedini u serijalu koji se nastavlja na priču iz prošlog nastavka. Turbulentni odnos te često drugačije vizije Sellersa i Edwardsa prijetile su propasti filma, no pokazalo se da su Edwards i Sellers nedvojbeno geniji filma te da njihova suradnja ne sliči niti jednoj drugoj u filmskoj umjetnosti. Poput „ludog“ Herberta Loma, Burt Kwouka je ostao zapamćen po ulozi u „Pink Pantheru“ kao Clouseauov sluga koji ga stalno napada iz zasjede, a tu su i poznata Lesley-Ann Down te Leonard Rossiter, dok u cameo ulozi možemo primijetiti Omara Sharifa. Glazbu je opet snimio Henry Mancini, dok je pjesma „Come to me“, koju je izveo Tom Jones, bila nominirana za Oscara.

