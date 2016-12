Što se događa kada jedan grad ima dvije hitne službe?

'ZOVI HITNU!'

Vrijeme je za rezanje troškova, što znači da dvije konkurentne ambulante, tj. hitne u gradu moraju uz manji budžet nastojati zadržati sve svoje pacijente i osigurati si egzistenciju, a što je najvažnije, paziti da im ne fali novac za pivo.

Nezavisna komedija „Zovi hitnu!“ svoju premijeru imala je na festivalu u San Diegu u prepunoj dvorani, što i nije neobično jer je redatelj Karl Kozak inače programski direktor festivala. No, to ne znači da film ne zaslužuje gledanje te da je samo preko veze prikazan. Naprotiv, uvršten je i na cijenjeni festival nezavisnog filma Dances With Films u Santa Monici, gdje nije ostao nezapažen.

Snimljen u svega šest tjedna, klasičan je primjer nezavisnog filma, negdje na razmeđu klasika „Caddyshack“ i „Animal House“, duhovit, blesav i pomalo brutalan u istom trenutku, bez ikakvog ustručavanja, što su neke od pravih odlika indie filma.

