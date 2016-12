Pogledajte što su sve pronašli 'Američki sakupljači'!

NOVA EMISIJA NA RTL2

Oni vjeruju da u svakoj hrpi 'smeća' ima nešto vrijedno - i oni će to pronaći!

U produkciji A&E Networksa, originalno se na Historyju prikazuje, uz „Zalagaonicu“, koju također pratimo na RTL2, vjerojatno najbolji show na tom kanalu, što znači da se radi o jednom od boljih reality programa toga tipa na svijetu.

Zabavan i edukativan, zanimljiv i simpatičan, „Američki sakupljači“ prava je emisija za one koji se nadaju da mogu uvijek među hrpom odbačenih i zaboravljenih stvari pronaći pravo malo bogatstvo – bio to neki znak kultnih radnji iz 50-ih, okvir motora ili bicikla, rijetka lampa, limenka ulja, plakat ili bilo koji drugi antikni predmet koji će zainteresirati kolekcionare i ljude koji vole umjetnine. I dok Mike i Frank u svom kombiju putuju Amerikom i posjećuju razna skladišta ili pak raznim stvarima zatrpana dvorišta, Danielle iz sjedišta, tj. dućana, pronalazi potencijalne prodavače i usmjeruje Mikea i Franka. Kada oni stignu do lokacija, cjenkanje oko prodaje je uvijek obavezno, no ponude ne prođu uvijek uspješno jer se ljudi teško odvajaju od stvari, ponekad zbog sentimentalnih razloga, a ponekad jer je razlika od onog što se nudi i potražuje jednostavno prevelika. No kada je kupnja gotova, Mike i Frank ukrcat će predmet i odvesti ga na restauraciju te onda u prodaju u svoju trgovinu!

