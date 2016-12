Nikola Vikić-Topić: 'Skoro sam zapalio kuću na Božić!'

Božić dolazi!

Božić je najljepše doba u godini, a što radi na taj dan naš voditelj, pogledajte sami.

Vjerojatno već razmišljate kako ćete ukrasiti dom, okititi bor i što ćete pokloniti najdražima. Kako se naš simpatični voditelj Nikola Vikić-Topić provodi za taj dan i što nam je sve otkrio, pogledajte sami!



1.Kako provodite Božić? Tko i što radi na taj dan?

Kod nas u obitelji uobičajeno je okupljanje na Badnju večer. Tijekom cijelog dana svi radimo neke svoje zadatke, od pospremanja i čišćenja do pomaganja u kuhinji te zadnje kupnje poklona. Navečer se okupi obitelj i prijatelji u jednom malo širem društvu. Družimo se do ponoći nakon čega mi mlađi obično iziđemo van sastati se s drugim prijateljima. Sam dan Božića pak obično provodim u druženju i odmaranju s užom obitelji - roditeljima, nonom i dvjema sestrama.

2. Jeste li za neki Božić radili? Kako je to izgledalo?

U prosjeku radim svaki drugi Božić. Nije mi to nikad bilo teško jer u redakciji vlada jedno posebno, veselo ozračje. Svako donese malo hrane pa na RTL-u napravimo vlastiti božićni štimung tako da radni dan prođe brzo, a nakon posla žurim kući na obiteljsko druženje. Ipak, ove godine ne radim ni na Badnjak niti na Božić, nego na Staru i Novu godinu što mi je ipak malo draže. Inače, i ti dani su jako veseli na RTL-u!

3. Kako ste proveli Božić kada ste bili mali? Čemu ste se najviše veselili?

Kad sam bio manji, običaji su bili slični kao danas, ali je obitelj bila šira. Bili su tu još bake, djedovi i tete koji su sad nažalost pokojni. Ipak, sad se obitelj polako širi „na drugu stranu“. Stižu mlađi članovi, poput mog nećaka Petra, koji jako pridonose veselju. Za vrijeme svog djetinjstva sjećam se da sam se najviše veselio božićnoj hrani, darovima, snijegu te poslijepodnevnoj šetnji s tatom po gradu.

4. Što je za Vas čar Božića?

Čar Božića za mene je, u prvom redu, vrijeme provedeno s obitelji, i to u toplini svog doma dok je vani hladno, po mogućnosti uz snijeg. Dobro slaganje, pjesma i veselje sa svojim bližnjima te pomaganje onim potrebitima i manje sretnim obiteljima i pojedincima na koji god način svatko od nas može uljepšava mi ovo blagdansko vrijeme. Volim i kućanske poslove jer pri njima malo otkačim mozak od svega, a i to je prilika za dodatno obiteljsko druženje.

5.Podijelite s nama neku anegdotu s Božića!

Ne znam je li baš anegdota, ali sjećam se da sam, kad sam bio malen, skoro zapalio kuću baš na Božić. Naime, fascinirala me vatra i, kao mnogu drugu nestašnu djecu, volio sam se igrati s njom. Tako sam jednom zapalio komad papira i gledao kako gori dok me nije spekao po prstima pa sam ga morao ispustiti. Papir je pao na tepih, no brzo sam se snašao i počeo ga gaziti i uspio brzo ugasiti vatru. Baš u tom trenutku tata je ušao u sobu i malo je reći da je bio ljut k'o ris! Ipak, do večere su se ohladili i on i tepih :)