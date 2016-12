Mirjana Mikulec: 'Volim netipičnu božićnu pjesmu!'

SAMO VESELO

Radi se o maestralnoj izvedbi The Poguesa u suradnji s Kristy MacColl!

Sasvim neobična, pomalo 'prljava' Bajka New Yorka, točnije Fairytale of New York izašla je 1988. godine na albumu benda The Pogues koji se zove If I should fall from grace with God. Melankolični ali ujedno živahni glasovi u duetu pjesmi daju posebnu draž koju jednostavno morate voljeti!

'Moja omiljena božićna pjesma je Fairytale from New York.' priča nam dizajnerica interijera i voditeljica InDizajna Mirjana Mikulec. 'Nije tipična blagdanska, ali ja tu pjesmu obožavam već godinama!'

Ima li i među vama ljubitelja ove pjesme?