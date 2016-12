Edita Misrić Vrkljan: 'Last Christmas me podsjeća na djetinjstvo!'

SAMO VESELO

Wham i mladi George Michael gorko-slatka su podloga svakog Božića!

Megapopularni duo 80-ih svoj je vrhunac zasigurno zapisao u pjesmama Wake me up before you Go-Go i Freedom, ali jedan od najvećih hitova bez sumnje je Last Christmas. Iako tužna, i neobična za veselo razdoblje Božića, pjesma se ustalila na svim radijskim, ali i privatnim playlistama i nakon više od 30 godina je neizostavni dio praznika.

I naša Edita je obožava slušati – na pitanje koja joj je omiljena božićna pjesma odgovara: „Last Christmas od Whama!, sjetim se djetinjstva, kada je ta pjesma izišla i krenula se vrtjeti. Doduše, nikada se nije ni prestala vrtjeti i ja se nadam da ni neće!“

Iako je Wham aktivno postojao svega pet godina, od 1981. do 1986., njihovo nasljedstvo i prepoznatljiv zvuk duboko su ostavili traga u britanskoj, ali i svjetskoj glazbenoj sceni.