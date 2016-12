Topher Grace predstavlja novi miris – nije ono što mislite!

Glumac koji se proslavio ulogom u seriji 'Te lude 70-e' obožava se zezati na vlastiti račun!

Grace je nedavno na svom Twitter profilu objavio objavu koja počinje rečenicom : "Iznimno sam uzbuđen podijeliti svoj novi miris s vama!". Iako se na prvi pogled ta objava ne razlikuje od onih koje objavljuje primjerice Sofia Vergara kada izbaci novi parfem, glumac je ipak krenuo drugim putem.

"Parfem se zove 'Kreten' i prodaje se isključivo u outletima tvrtke Ed Hardy!“ Sve je popraćeno fotografijom obraslog Gracea koji izgledom 'smrdi preko ekrana.'

So excited to share my new fragrance with you guys! It's called 'Douche' sold exclusively at all Ed Hardy outlets. pic.twitter.com/aLdS9VzHjc