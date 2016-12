Antonija Stupar Jurkin: 'Što je Božić bez Mariah Carey!'

SAMO VESELO

Božić je pred vratima!

To zna i naša voditeljica Antonija Stupar Jurkin koja će ga provesti u krugu najbližih. S radija ili CD-a zasigurno će svirati i dobra glazba, a u moru veselih pjesama naći će se i neizostavna božićna uspješnica.

Voditeljica nije dvojila :“A koja bi mi mogla biti najdraža pjesma a da nije Mariah Carey i 'All I want for Christmas is you!' Moram li stvarno objasniti zašto – pa zato jer je to najveći božićni hit ikada!“

Blagdanski euforična Antonija popularnu pjesmu iz 1994. godine zasigurno će pjevušiti nekoliko puta tijekom vikenda, a njoj će se pridružiti i više od 250 milijuna ljudi koji su pogledali službeni video spot dive Mariah.

Ona je za 'All I want for Christmas' osvojila Nagrade World Music ali i puno, puno novca i još više obožavatelja. Osim ove pjesme, Mariah je otpjevala i brojne druge poput O Holly Night, ali ova joj je ipak obilježila karijeru.

Ovim putem zatvaramo božićni dio serijala i svima želimo ugodne i vesele blagdane!