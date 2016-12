Charlie Sheen uistinu ne podnosi Donalda Trumpa!

Glumac je na svom Twiter profilu podignuo pravu buru!

George Michael, Carrie Fisher i Debbie Reynolds napustili su ovaj svijet u svega par dana razmaka. Obožavatelji pjevača i glumica neutješni su, a među njima su i brojne poznate face koje se ne mogu pomiriti s velikim gubitkom.

Ipak, Sheen se 'bori' na svoj način – 'Molim te bože, Trump neka bude sjedeći!' Stoji na njegovom profilu ispisano nekoliko puta. Na kraju objave nalazi se i emoticon srednjeg prsta čime je jasno pokazao da ga nimalo ne zanima što će se pričati ili komentirati o njegovoj objavi.

Dear God;



Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!



��



©