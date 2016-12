Thomas Gibson ima uistinu neobične obožavatelje!

Osim što bojkotiraju gledanje Zločinačkih umova bez njega, osmislili su čitavu Twitter-kampanju!

Poznato je da su obožavatelji, odnosno u većini slučajeva obožavateljice, pisale CBS-u razne molbe kako bi vratili njihovog omiljenog lika natrag u Zločinačke umove. Tom je prilikom osmišljen i hashtag #NoHotchNoWatch, kojim pokazuju svoje protivljenje izbacivanu Gibsona iz serije.

To a man who is anything BUT ordinary, Thomas Gibson �We celebrate YOU! ������ #NoHotchNoWatch #CheersThomasGibson2017 pic.twitter.com/5RFIJzZGVB

Ipak, kako ne bi širili samo negativu, obožavatelji su pokrenuli još jedan hashtag, #CheersThomasGibson2017, kojim su glumcu poželjeli više uspjeha u nadolazećoj godini. Osim lijepih želja, na tom hasthagu pronaći se mogu i brojni stariji projekti poznatog glumca, čime fanovi žele prikazati njegove kvalitete i karijeru dugu gotovo 30 godina.

Too long since we saw this man's face onscreen. Let's all shout out for a big comeback in 2017. #CheersThomasGibson2017 pic.twitter.com/nNRb6El84f