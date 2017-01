Hoće li se Charlie Sheen kandidirati za predsjednika 2020. godine?

Popularni glumac je i ovog puta sve iznenadio.

Popularni glumac Charlie Sheen često svojim ponašanjem šokira javnost. Dok su svi slavni glumci jedva čekali da 2016. godina što prije završi jer je 'odnijela' puno poznatih glumaca i glazbenika, Sheen je navijao da još netko umre.

- Dragi Bože, molim te da Trump bude idući! – napisao je glumac u posljednjem tweetu, te je uz ovaj post objavio i emji srednjeg prsta.

Dear God;



Trump next, please!

