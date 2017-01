Tomislav Špiček, Željka Klemenčić i Ivan Pažanin u žiriju “Tri, dva, jedna – Kuhaj!”

USKORO!

Trojac vrsnih gastro stručnjaka ocjenjivat će, savjetovati, kuditi i bodriti dvadeset kandidata.

Kandidati će biti podijeljeni u deset parova te će se natjecati za izdašnu nagradu od 100 tisuća kuna i laskavu titulu najboljeg amaterskog kulinarskog para.

„Uvijek se veselim povratku na set, lijepo mi je i izazovno družiti se s kandidatima. Siguran sam da će me netko i naljutiti, uvijek mi to prirede. Ali mislim da će ponovno to biti jedno lijepo druženje i da će, kao i uvijek, naši gledatelji moći nešto naučiti“, komentirao je početak snimanja nove sezone Tomislav Špiček.

„Itekako se veselim novoj sezoni! Očekujem da će biti odlično i očekujem natjecatelje pune entuzijazma, želje i znanja“, kazao je Ivan Pažanin koji se novoj sezoni veseli jednako kao i jedina ženska članica žirija, Željka Klemenčić. “Gledatelji su jako dobro prihvatili show, na snimanju je uvijek odlična atmosfera i sve nekako ide ležerno“, kazala je.

Kandidati dolaze iz različitih dijelova Lijepe naše, pa tako sa sobom nose i umijeće pripreme tradicionalnih seoskih recepata kao i tajne pripreme modernih delicija. Svakog tjedna će biti suočeni s brojnim kulinarskim izazovima, morat će pripremati jela koja možda nikada do tada nisu spremali, biti maštoviti i osmišljavati slijedove iz svega nekoliko namirnica ili se „igrati“ restorana. Njihovo će znanje, kreativnost i umijeće i ove sezone ocjenjivati stručni žiri koji će biti i u ulozi mentora, a voditeljsku palicu će i ove sezone u rukama držati Doris Pinčić Rogoznica.

„Svake godine nešto novo – nova szeona, novi zadaci, novi problemi, novi izazovi; napredujemo mi, napreduju kandidati. Ove godine nam u show dolaze natjecatelji iz raznih djelova Hrvatske. Osim praktičnog, morat će imati i teoretsko znanje.“, kazala je Doris koja bi bez problema mogla „do mirovine“ surađivati u ugodnom društvu Tomislava, Željke i Ivana.

Tijekom tri sezone showa u našoj su kuhinji umijeće pokazali brojni sjajni kuhari amateri, no samo ih je troje zasjelo na tron amaterskog kulinarstva. Pobjednica prve sezone, Anka Cvitanović, je nakon pobjede postala šefica kuhinje u jednom dalmatinskom restoranu. Najbolji u drugoj sezoni bio je miljenik publike Tomislav Pavlović, koji je kulinarski put nastavio u jednom zagrebačkom restoranu. Prošle godine pobjedu je odnio dinamični duo prijateljica, Filipa Sorko i Petra Egić, koje su hrvatsku gastro scenu obogatile inovativnim „tajnim večerama“. Tko će ih nasljediti i četvrti puta po redu biti proglašen najboljim? Krenite s nama u gastro avanturu i doznajte, a usput se odlično zabavite i, naravno, nešto naučite!

Snimanje četvrte sezone showa kreće danas, a na malim ekranima se vidimo vrlo uskoro!