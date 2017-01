Seth Rogen obožava raditi i iza kamere!

Glumac priprema drugu sezonu hvaljene serije 'Preacher'.

Prva sezona serije, s Dominicom Cooperom kao glavnim likom, trenutno ima rejting od 8,2 zvjezdice na IMDB-u, što je pokazatelj da publika jedva čeka drugu sezonu. Priča je to o svećeniku koji nakon nadnaravnih događaja u svojoj crkvi pomoć traži od vampira, koji će mu pomoći pronaći Boga.

Seth Rogen dobro je poznata faca na velikim platnima, no ovog se puta uživio u televizijski projekt. Drugu sezonu vodit će i režirati uz pomoć Sama Catlina i Evana Goldberga, a ispred kamera će i dalje biti Joseph Gilgun, Ruth Negga i Dominic Cooper.

Very excited to get started on season 2 of #Preacher for about a million reasons. pic.twitter.com/G6QrHBjqGP