Pogledajte kako je Megan Fox izgledala u mlađim danima!

Jedna od najzgodnijih glumica objavila je fotografiju iz mladosti.

Američka popularna glumica i model Megan Fox je ovog puta uspjela iznenaditi svoje obožavatelje na Twitteru.

Još 2008. godine, časopis za muškarce FHM je glumicu proglasio najseksipilnijom ženom na svijetu, dok mnogi strani mediji svake godine iznova stavljaju Megan na prvo mjestu.

Glumica je ovog puta odlučila napraviti nešto novo, drugačije i zanimljivo te je podijelila sramotnu fotografiju u mlađim danima svojim vjernim pratiteljima na Twitteru. Dok se ona srami sebe kako je nekada izgledala, njezini obožavatelji su joj rekli suprotno - da je bila slatka kao mala.

So while everyone else lived in the 80s my family was living in the Wild West??Do you have embarrassing family photos? pic.twitter.com/9IM5oK34