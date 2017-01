Enis Bešlagić: 'Umjetnost je sačuvati iskrene prijatelje!'

Kad ja opalim selfie�Kad znaš, da je prijateljstvo jedino pravo bogatstvo...onda trebao graditi oko sebe mikro svijet... Okružiti se pozitivnim ljudima i maknuti se malo od kretena, kojih je sve više i koji nam crpe energiju... Umjetnost je trajati na ovim prostorima i sačuvati iskrene prijatelje. #enisbeslagic #andrijamilosevic #brat #prijatelji #selfie

A photo posted by Enis Bešlagić (@beslagicenis_jedini_pravi) on Jan 10, 2017 at 12:00am PST