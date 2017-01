Doris odlučila 'ubiti oko' na setu, a kolega iskoristio priliku da je fotografira!

Malo ubijes oko na snimanju a ekipa oko tebe odmah nadje povod za zabavu �� #321kuhaj #321spavaj #321rugaj #host #tvhost #rtlcroatia #rtl @domagojvidakovic

A photo posted by Doris Pinčić Rogoznica (@dorispincicrogoznica_doda) on Jan 11, 2017 at 8:31am PST