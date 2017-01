Svjetsko rukometno prvenstvo pratite u 'Vrijeme je za rukomet'!

RUKOMETNA GROZNICA POČINJE

Tek smo zakoračili u 2017., a prvi veliki sportski događaj kreće iz Francuske - Svjetsko prvenstvo u rukometu za muškarce, izravno na RTL-u!

Kao što smo navikli, rukomet tradicionalno živi na RTL-u, koji kao i uvijek prenosi rukometna prvenstva i samim time najbolje što rukomet može pružiti. I dok se iz zagrebačkog studija RTL-a u emisiji "Vrijeme je za rukomet!" svakodnevno javlja provjerna ekipa stručnjaka - proslavljeni hrvatski reprezentativci Mirza Džomba, Goran Šprem i urednik i voditelj Nino Štambuk, RTL-ovu ekipu u Francuskoj predvodi legendarni rukometaš i trener Zlatko Saračević te RTL-ovi voditelji i reporteri Filip Brkić i Marko Vargek, koji donose iscrpne sadržaje iz Francuske - od analiza, intervjua s našim rukometašima i izbornikom s terena te utiske navijača, kao i atmosferu po gradovima. Urednik i reporter Antonio Vuksanović brine se za komentare prijenosa utakmica u kojima ne igra hrvatska reprezentacija.

Svjetsko prvenstvo u rukometu za muškarce od 11. do 29. siječnja svakako je jedno od najvećih sportskih okupljanja u 2017., kada će 24 najbolje svjetske rukometne nacije dati najbolje što mogu kako bi stigle do odličja. U osam gradova, Nantesu, Metzu, Rouenu, koji će nam pogotovo biti zanimljiv jer u njemu Hrvatska igra prve utakmice u skupini, te Parizu, Lilleu, Albertvilleu, Montpellieru i Brestu igrat će se utakmice svjetskog prvenstva.

Prva utakmica u kojoj će RTL gledatelji moći izravno uživati i navijati jest utakmica iz Kindarene u Rouenu, sraz Hrvatske i Saudijske Arabije večeras 20:45 sati, u terminu koji će biti gotovo standardan za Hrvatsku u grupi C, u kojem će, zanimljivo, naši odigrati čak 4 od ukupno 5 utakmica. Podsjetimo, Hrvatska se nalazi u grupi s Njemačkom, Mađarskom, Čileom, Bjelorusijom i Saudijskim Arabijom.

Uz uigranu ekipu voditelja i stručnjaka u Francuskoj, kao i u zagrebačkom studiju, moći ćemo ekskluzivno na RTL-u gledati sve utakmice hrvatske reprezentacije, polufinalne i finalne susrete te odabrane utakmice po grupama. Osim prijenosa, RTL će se pobrinuti da gledateljima osigura posebne studijske emisije „Vrijeme je za rukomet!“, 3D analize, statističke preglede, bogat interaktivni sadržaj te, naravno, već spomenute, reportaže i javljanja iz Francuske, prije i poslije utakmica.

Ovom prilikom Zlatko Saračević osvrnuo se na nadolazeće prvenstvo: „Tradicionalno svake godine siječanj je rezerviran za rukomet, pa tako u 2017. odlazimo na Svjetsko prvenstvo u Francusku, koja ima jednu od najvećih rukometnih nacija na svijetu, zemlju u kojoj je rukomet jedan od glavnih sportova pa je stoga svakako za očekivati da će prikazani rukomet biti spektakularan. Francuska je velik favorit prvenstva te će kao domaćin prvenstvo iskoristiti kao oproštaj od svojih najvećih zvijezda. U borbu za medalje očekujemo da će se uključiti Nijemci kao aktualni europski prvaci, te Danci, olimpijski pobjednici. Naša reprezentacija jedan je od manje izraženih favorita, no od naših, kao i uvijek, očekujemo da pruže maksimalno od svojih trenutnih mogućnosti.“

I dok Zlatko Saračević putuje u Francusku, iz zagrebačkog studija redovito nam se javlja Mirza Džomba: „Čeka nas dugo i uzbudljivo prvenstvo iz zemlje, koja je dala reprezentaciju protiv koje smo igrali toliko utakmica, koje na našu žalost često nisu završavale u našu korist. Hrvatska igra u relativno lakoj grupi, no ipak nas čeka teška zadnja utakmica u grupi protiv Njemačke te već u osmini finala velik dvoboj u kojem ćemo morati igrati jako odgovorno i pametno te izvući pouke iz zadnjeg kiksa koji nam se dogodio u Riju. Hrvatska jest pomladila ekipu, no Hrvatska je rukometni Brazil koji uvijek ide po medalju, i to nam uvijek mora biti cilj!“

I Goran Šprem, uz Mirzu Džombu i Ninu Štambuka, prati prvenstvo iz RTL-ovog studija te svojim ocjenama u prijenosima i emisiji “Vrijeme je za rukomet!“ doprinosi vrhunskim analizama i prezentaciji praćenja: “Očekujem zanimljivo, kvalitetno prvenstvo s mnoštvom dobrih utakmica u kojima će gledatelji uživati. Rukomet je u par zadnjih godina učinio velike korake unaprijed u kvaliteti i brzini, neka pravila, koja su se pokazala vrlo dobra, dala su rukometu još više na atraktivnosti. Od hrvatske reprezentacije očekujem da nastavi s dobrim igrama koje je pokazala na Euru u Poljskoj, kada su igrači dokazali da mogu ostvariti i nemoguće te da isprave grešku koju su imali na Olimpijskim igrama kada su ispali u četvrtfinalu. Voditeljska ekipa RTL-a sigurno će se dobro zabaviti gledajući utakmice te ćemo se truditi ukazati gledateljima na neke stvari s našeg stručnog suda koje su im promakle, te dati informaciju više koju gledatelji možda ne znaju, u namjeri da sve bude maksimalno zanimljivo, zabavno i atraktivno.“

RTL-ov urednik i voditelj Nino Štambuk pridodaje: „Veselimo se novoj prilici u kojoj će RTL i Kauboji još jednom zajednički krenuti na tron, ovog puta na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj!Sve to uz našu, već igranu komentatorsku superpostavu, samo na RTL-u, u najboljim večernjim terminima. Poslastica prvog kruga bit će utakmica protiv Njemačke, a onda se nadam velikom finalu, ako može, baš protiv domaćina!”

RTL ponovno pruža najatraktivnije i najbolje od rukometa pa budite ponovno uz Hrvatsku u lovu na svjetski tron od večeras u 20:45 sati!