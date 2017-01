Nikad nije kasno za novu zvijezdu!

Kao dijete, imao sam njihove postere na zidu. Danas s njima surađujem. S dva najveća seks simbola bivše Juge. Život je lud a ja volim svoj posao. #NikadNijeKasno #BrenaInDaHaus #VanSebeSam

