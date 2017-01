Ana Gruica u novoj godini donijela novu odluku – počela trenirati!

Hehhhehe... Ako mislite da ste u gym-u vidjeli sve i da je dosadnoooo sve... � Varate se. Razveselite sami sebe u ovim tmurnim danima jednim kvalitetnim, ugodnim tajicama (kao ja sebe s ovim pop art uzorkom) i motivirajte se na trening u 2017.! �� Više na: @sporticool1 #sporticool #worldclass #westin #zagreb #fitness #fitnessmotivation #fitnesshappiness #fitnessmom #fitmom #mummyfit

A photo posted by Ana Gruica (@anagruica) on Jan 9, 2017 at 4:24am PST