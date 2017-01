Jean-Claude Van Damme pridružuje se 'Plaćenicima'?

Četvrti nastavak je u pripremi i šuška se da će se popularni glumac pridružiti već postojećoj ekipi.

Iako svi detalji oko filma nisu poznati, jedno je sigurno – četvrti nastavak bit će i posljednji. Ipak, glumačka ekipa koju čine Silvestar Stallone, Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Jet Lee, Jason Statham, Dolph Lundgren i druge face, još nije potpuna. Naime, njima će se najvjerojatnije priključiti i Jean-Claude Van Damme kao još jedna borilačka zvijezda.

Film je još u povojima, snimanje počinje početkom veljače, a sve će trajati duže nego obično jer Stallone režira i vlastiti film Tough As They Come.

Kako bilo, ljubitelji Belgijca uskoro dolaze na svoje! Do tada, gledati ga možete i na RTL-u u filmu Legionar, koji je na rasporedu u subotu u 22:50!