Oni su stvoreni jedno za drugo - samo to moraju shvatiti!

'ZVJEZDANI BOŽIĆ'

Cassie (Briana Evigan) živi u malom gradu u kojem uspješno vodi slastičarnicu. No to je i jedino što Cassie ide od ruke.

Nesretna u ljubavi, ona jednog dana upozna Alexa Graya (Corey Sevier), koji, ispostavi se, je poznati glumac koji često upada u nevolje. Oni se zaljube, no može li njihova veza biti jača od zova Hollywooda i očekivanja dolazećih blagdana?

Poput „Ja u ljubav vjerujem“, smještenog u vrijeme Božića, „Zvjezdani Božić“ prvenstveno će se svidjeti zaljubljenicima u romantične priče, koji će u ovoj prigodnoj ljubavnoj avanturi u kojoj su glavne uloge ponijeli Corey Sevier i lijepa Briana Evigan koje se sjećamo iz „Step Up 2“ i „Step Up All In“, doista uživati.

Simpatična ljubavna priča na rasporedu je u podne na RTL Kockici!