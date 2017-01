Amerikanac sjedio 45 minuta u kadi s 87 zmija otrovnica!

Novi guinnessov rekord!

Postao rekorder u prestižnoj knjizi!

Upoznajte najhrabrijeg čovjeka na svijetu!

Ovo je Jackie Bibby iz Amerike ili kraće 'Zmijar', odnosno 'The Snakeman', koji ne krije svoju ljubav prema zmijama. Više od 40 godina on istražuje i živi sa zmijama, a samo deset puta su ga ugrizle, što ga je i dovelo do bliske smrti.

Većina ljudi se boji zmija, iako nikad nije imala bliski susret sa zmijom, dok su hrabrom Jakieju zmije otrovnice kućni ljubimci. Upravo zbog svog veličanstvenog rekorda, Bibby je upisanu Guinessovu knjigu rekorda!

Pogledajte kako Jackie uživa i mirno sjedi u kadi sa zmijama otrovnicama!

Na što su sve ljudi spremni i u čemu su srušili rekord i osvojili gledatelje diljem svijeta, ne propustite u novoj zabavnoj emisiji 'Ludi Guinnessovi rekordi', već večeras u 20:30 sati na RTL-u!