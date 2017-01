Doris Pažaninu „zapaprila“ jutro

USKORO NA RTL-u!

Potaknuta pohvalama za svoj “ručak u kutiji” kojim je prošlog tjedna otvorila sezonu ručanja na setu showa “Tri, dva, jedan – kuhaj!”, voditeljica Doris Pinčić Rogoznica jutros je odlučila iznenaditi svog kolegu Ivana Pažanina doručkom.

Doris je na set stigla prije člana žirija popularnog showa i nakon odrađenih priprema za snimanje zasukala rukave i pripremila Pažaninu pravi zimski jutarnji obrok.

„Pohvalio je moj prošlotjedni ručak pa je red da se dokažem i u pripremi doručka. Jaja su uvijek odličan izbor, a dodala sam i malo slanine da ga zagrije i da mu enegriju. Ipak je on Dalmatinac i ne podnosi lako ove zagrebačke hladnoće. Poznato je da kapsaicin iz ljutih papričica potiče oslobađanje endorfina koji potiče dobro raspoloženje. Njih sam dodala zbog cijele ekipe iz produkcije. Nadam se da će ga držati do osam navečer kada završavamo s radnim danom“, kazala je kroz smijeh Doris.

„Baš lijepo od nje, dobro se pokazala. Ne znam jel imala kakvu pomoć sa strane, nadam se da nije. Ja još nisam pripremao doručak, tako da joj nemam što zamjerit. Al sad me uvalila, morat ću ja sutra“, kazao je Pažanin. „Da moram podići kuhaču, dobila bi čistu devetku. „Ipak je to bio prvi doručak, osjećala je sigurno jedan grč prema ocjenama žirija. Nije to lako. A i treba ostaviti prostora za napredak. Da je dodala malo maslinovog ulja, možda sa strane za točanje kruha, e onda bi bila prava stvar za desetku. Predugo je u Zagrebu. Poslije snimanja idemo dolje na rehabilitaciju“, dodao je kroz smijeh chef.

A što će Pažaninu i ostatku žirija servirati naši kandidati, doznat ćemo uskoro kada „Tri, dva, jedan - kuhaj!“ stiže u eter RTL-a!